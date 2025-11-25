 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Naujausia žinia: Seimo etikos sargai nestabdo galutinio balsavimo dėl draudimo iš pacientų imti priemokas

2025-11-25 10:24 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 10:24

Pacientų priemokų reikalus svarstant Sveikatos reikalų komitete nebuvo pažeistos Statute numatytos procedūros. Tai antradienį konstatavo Seimo Etikos ir procedūrų komisija. Jos nariai taip pat paragino posėdžiams pirmininkaujančius komitetų pirmininkus ateityje tiksliau formuluoti balsavimams teikiamus  klausimus.

Poliklinika (Gabrieliaus Vaišvilos nuotr.) (nuotr. Elta)

Pacientų priemokų reikalus svarstant Sveikatos reikalų komitete nebuvo pažeistos Statute numatytos procedūros. Tai antradienį konstatavo Seimo Etikos ir procedūrų komisija. Jos nariai taip pat paragino posėdžiams pirmininkaujančius komitetų pirmininkus ateityje tiksliau formuluoti balsavimams teikiamus  klausimus.

REKLAMA
0

Už tokią parlamentarės Lilijos Vaitiekūnienės pasiūlytą išvadą antradienį neeiliniame posėdyje balsavo 6 etikos komisijos nariai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

4 parlamentarai palaikė Seimo narių Jurgio Razmos ir Armino Lydekos nuomonę,  kad pirmajame Sveikatos reikalų komiteto posėdyje, svarstant demokrato Lino Urmanavičiaus pasiūlymą papildomas pacientų priemokas draudžiančioms įstatymo pataisoms, buvo pažeistas Statutas, tačiau vėliau kitame komiteto posėdyje klaida buvo ištaisyta. Beje, vėliau parlamentaras L. Urmanavičius savo pasiūlymą atsiėmė. 

REKLAMA
REKLAMA

Dėl galimų pažeidimų Sveikatos reikalų komitete, svarstant pacientų priemokų klausimą, į komisiją kreipėsi Seimo konservatoriai. Jų nuomone, galimai buvo pažeistos „teisėkūros proceso skaidrumo, objektyvumo ir sąžiningumo principai“.

REKLAMA

ELTA primena, kad po ilgų diskusijų Seimas antradienį ketina priimti Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) inicijuotas įstatymo pataisas, siūlančias neleisti imti iš pacientų papildomų priemokų už valstybės lėšomis teikiamas medicinines paslaugas. 

Jei Seimas pritartų, įstatyme atsirastų nuostata, kad valstybės laiduojama asmens sveikatos priežiūra viešosiose gydymo įstaigose teikiama nemokamai, už šias paslaugas negali būti reikalaujama papildomo mokesčio.

Dokumente būtų ir tam tikrų išlygų – pavyzdžiui, dėl nemedicininių paslaugų, dėl pacientų pageidavimo gauti brangiau kainuojančią medicininę priemonę. 

Sveikata.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų