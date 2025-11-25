Naujausia žinia: Seimo etikos sargai nestabdo galutinio balsavimo dėl draudimo iš pacientų imti priemokas

Už tokią parlamentarės Lilijos Vaitiekūnienės pasiūlytą išvadą antradienį neeiliniame posėdyje balsavo 6 etikos komisijos nariai.
4 parlamentarai palaikė Seimo narių Jurgio Razmos ir Armino Lydekos nuomonę, kad pirmajame Sveikatos reikalų komiteto posėdyje, svarstant demokrato Lino Urmanavičiaus pasiūlymą papildomas pacientų priemokas draudžiančioms įstatymo pataisoms, buvo pažeistas Statutas, tačiau vėliau kitame komiteto posėdyje klaida buvo ištaisyta. Beje, vėliau parlamentaras L. Urmanavičius savo pasiūlymą atsiėmė.
Dėl galimų pažeidimų Sveikatos reikalų komitete, svarstant pacientų priemokų klausimą, į komisiją kreipėsi Seimo konservatoriai. Jų nuomone, galimai buvo pažeistos „teisėkūros proceso skaidrumo, objektyvumo ir sąžiningumo principai“.
ELTA primena, kad po ilgų diskusijų Seimas antradienį ketina priimti Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) inicijuotas įstatymo pataisas, siūlančias neleisti imti iš pacientų papildomų priemokų už valstybės lėšomis teikiamas medicinines paslaugas.
Jei Seimas pritartų, įstatyme atsirastų nuostata, kad valstybės laiduojama asmens sveikatos priežiūra viešosiose gydymo įstaigose teikiama nemokamai, už šias paslaugas negali būti reikalaujama papildomo mokesčio.
Dokumente būtų ir tam tikrų išlygų – pavyzdžiui, dėl nemedicininių paslaugų, dėl pacientų pageidavimo gauti brangiau kainuojančią medicininę priemonę.