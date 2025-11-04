 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Naujas partnerystės projektas jau ant stalo – pateikia detales: pritarus, daug kas keistųsi

2025-11-04 10:53 / šaltinis: BNS, ELTA
2025-11-04 10:53

Teisingumo ministrei Ritai Tamašunienei pareiškus, kad nerengs partnerystę reguliuojančio įstatymo projekto, grupė Seimo socialdemokratų, liberalų ir konservatorių parengė lyčiai neutralios partnerystės įteisinimą per Civilinį kodeksą.

Teisingumo ministrei Ritai Tamašunienei pareiškus, kad nerengs partnerystę reguliuojančio įstatymo projekto, grupė Seimo socialdemokratų, liberalų ir konservatorių parengė lyčiai neutralios partnerystės įteisinimą per Civilinį kodeksą.

Pagal antradienį registruotas pataisas, partneryste būtų laikomas dviejų asmenų (partnerių) susitarimas dėl bendro gyvenimo „kuriant šeimos santykius, kuris grindžiamas partnerių tarpusavio atsakomybe, supratimu, emociniu prieraišumu, pagalba, ryšiais ir savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas“.

Partneriais būtų laikomi asmenys, nustatyta tvarka įregistravę partnerystę.

Anot projektų autorių, tokiu būdu Civiliniame kodekse būtų įtvirtinamas registruotos partnerystės institutas.

„Nors faktiniai šeimos santykiai dėl savo neapibrėžtumo ir neatsekamumo į įstatymų projektais numatomą teisinį reguliavimą nėra įtraukiami, įtvirtinus registruotos partnerystės institutą atsiras daugiau teisinių įrankių teismuose nagrinėjant bylas dėl ginčų tarp asmenų, kurie gyvena faktinėje partnerystėje, dėl to, tikėtina, pagerės ir faktiškai bendrai gyvenančių asmenų teisinės padėties apibrėžtumas“, – teigiama projekto aiškinamajame rašte.

Siūloma įtvirtinti, kad partnerystė būtų lyčiai neutrali, tai yra partnerystę galėtų sudaryti ir skirtingų lyčių, ir tos pačios lyties asmenys.

Anot projekto, partnerystę galėtų sudaryti pilnamečiai asmenys, nesiejami giminystės ryšių, nesudarę santuokos tarpusavyje ar su kitais asmenimis asmenys, kurie taip pat nėra kitų asmenų partneriai. 

Partnerystę patvirtinti turėtų notarai. Ji būtų registruojama bei įtraukiama į apskaitą Vedybų ir partnerystės sutarčių registro informacinėje sistemoje.

„Partneriai privalo būti vienas kitam lojalūs ir vienas kitą gerbti, taip pat vienas kitą remti moraliai ir materialiai ir, atsižvelgiant į kiekvieno jų galimybes, prisidėti prie bendrų šeimos ar kito partnerio poreikių tenkinimo“, – nurodoma Civilinio kodekso pataisoje.

Numatyta, kad vienas partneris galėtų įgalioti kitą partnerį veikti jo vardu ir jam atstovauti. 

Projekte taip pat numatyta, kad pakeitimai galėtų įsigalioti nuo 2027 m. 

Civilinio kodekso ir kitų įstatymų pataisas dėl partnerystės įteisinimo teikia socialdemokratai Laurynas Šedvydis, Ruslanas Baranovas, Birutė Vėsaitė, Modesta Petrauskaitė, Julius Sabatauskas, Algirdas Sysas, liberalai Simonas Gentvilas, Viktorija Čmilytė-Nielsen, Simonas Kairys, konservatoriai Arūnas Valinskas, Matas Maldeikis.

ELTA primena, kad balandį KT nusprendė, jog tai, kad Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam valstybės įstatymui. KT taip pat prieštaraujančiu Konstitucijai paskelbė Civilinio kodekso straipsnį, pagal kurį partnerystę galima sudaryti tik tarp vyro ir moters.

Šiuo metu Civiliniame kodekse įtvirtintas bendro gyvenimo nesudarius santuokos – partnerystės – institutas, tačiau kartu numatyta, kad partnerystė turėtų būti reglamentuota atskiru įstatymu. Pastarasis Lietuvoje nėra priimtas daugiau nei 20 metų. Tokią situaciją KT įvertino kaip netoleruotiną ir diskriminacinę.

 

Haroldas Z.
Haroldas Z.
2025-11-04 11:18
Sveiko proto politikai ,kurie dar nori dirbti Valdžios institucijose turėtų nepalaikyti ,nepritarti , ne balsuoti už Lietuvos Tautos išsigimimą. Sekančiuose rinkimuose tokie bus pasiųsti į istorijos sąvartyną.
L.pilietis
L.pilietis
2025-11-04 11:27
Laukiam zmoniu referendumo.Ir viskas bus aisku.
Heh
Heh
2025-11-04 11:00
Kiek tas gaidynas gali kelti galvas su sita nesamone
