Kalbėdamas NATO Parlamentinės asamblėjos posėdyje, M. Rutte kaip pavyzdžius, kurie kitų šalių atžvilgiu pirmauja civilinės parengties srityje, nurodė keturias šalis – Norvegiją, Švediją, Daniją ir Suomiją.
Rutte: pasirengimas reikalauja visos visuomenės pastangų
Kaip rašoma „United24Media“, kreipdamasis į įstatymų leidėjus Berlyne, Rutte teigė, kad pasirengimas reikalauja visos visuomenės pastangų, o ne vien tik karinio planavimo.
„Tai iš tiesų reikalauja visos visuomenės įsitraukimo. Tai reiškia, kad turime įtraukti įmones. Turime įtraukti institucijas. Turime įtraukti bendruomenes. Turime įtraukti piliečius“, – sakė jis.
Rutte teigė, kad Šiaurės šalys yra pažengusios į priekį, nes jos aiškiai paaiškino savo piliečiams, „ką jie turi daryti, jei prasidės karas – bent jau netrukdyti kariuomenei, o būti naudingi“.
Jis pridūrė, kad jos taip pat užtikrino, jog „policija, greitosios pagalbos tarnybos ir ugniagesių tarnyba dirbtų kartu, visais įmanomais atvejais remdamos kariuomenę“.
Pasak Rutte, grėsmė iš Rusijos neišnyks, kai tik baigsis jos visapusiškas karas prieš Ukrainą. „Žinome, kad Rusijos karo mašina šiuo metu veikia visu pajėgumu. Jos karo ekonomika toliau auga. Ir ji nesustos, kai karas prieš Ukrainą, tikėkimės, vieną dieną baigsis“, – įspėjo jis.
Česnakas: suvokiama, kad turi ruoštis ne tik kariuomenė
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Giedrius Česnakas teigia, kad jau kurį laiką vis dažniau galima išgirsti pranešimus apie ruošimąsi galimai agresijai.
„Iš Vakarų žvalgybos tarnybų matėme įvairias datas – ar tai būtų iš Danijos, ar iš Vokietijos – kada gali įvykti agresija. Mes nesame garantuoti, kad ji tuo metu įvyks, tačiau akivaizdu, kad po 2014 metų NATO įsivyrauja tendencija, kad gynybai turi būti ruošiamos ne tik kariuomenės, bet ir visuomenės“, – kalbėjo G. Česnakas.
G. Česnakas teigia, kad rytiniame NATO flange pasiruošimas galimoms grėsmės vyksta intensyviau.
O Vakaruose esančių šalių gyventojams karas asocijuojasi su konfliktais, vykstančiais „egzotiškuose regionuose“, toli nuo Europos ribų, teigia G. Česnakas.
Ekspertas: „Įdirbio tikrai reikia“
Komentuodamas NATO vadovo teiginį, jog civilinės parengties srityje pirmauja Norvegija, Švedija, Danija ir Suomija, G. Česankas sako, kad šių keturių valstybių neišskirtų, „nes ir Baltijos šalys daro labai didelę pažangą.“
Anot G. Česnako, požiūris, jog karas vyksta toli ir neliečia Europos gyventojų kasdienybės tarp politikų ir sprendimų priėmėjų mažta. Vis dėl to skirtingų visuomenių pasaulėžiūra skiriasi.
„Kai kurie tyrimai rodo, kad visuomenės nusiteikiamas gintis ar suprasti karo galimybę yra pakankamai nedidelis, siekia apie 34 ar daugiau procentų.
Įdirbio tikrai reikia, nes iš esmės po Šaltojo karo nelabai kas galvoja apie teritorinę gynybą – apie tai, kad karas gali ateiti į Europos valstybių teritorijas“, – komentavo G. Česnakas.
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