Kaip pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija, lapkričio 17-ąją NATO naikintuvai skrido atpažinti lainerio IL-96. Šis skrido tarptautine oro erdve su skrydžio planu, įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, palaikė radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru.
Lapkričio 19 dieną naikintuvai skrido atpažinti objekto Lenkijoje, lapkričio 21 dieną – du kartus patruliuoti greta Estijos sienos bei kartą atpažinti objekto.
Dar kartą atpažinti objektą naikintuvai kilo lapkričio 16-ąją.
NATO oro gynybos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.
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