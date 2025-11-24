 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Morkūnaitė-Mikulėnienė kreipėsi į darbo inspekciją dėl pranešimų apie galimą seksualinį priekabiavimą NŠA

2025-11-24 11:58 / šaltinis: ELTA
2025-11-24 11:58

Konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją (VDI) ir Lygių galimybių kontrolierę dėl gautų konfidencialių Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) darbuotojų pranešimų apie galimus psichologinio, seksualinio smurto, mobingo ir piktnaudžiavimo tarnybine padėtimis atvejus, siejamus su vienu iš įstaigos vadovų.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (nuotr. Elta)

1

„Gauti pranešimai kelia labai rimtų abejonių dėl situacijos NŠA. Darbuotojų saugumas ir pagarba jiems turi būti absoliutus prioritetas. Todėl būtina kuo skubiau įvertinti galimus pažeidimus ir užtikrinti pranešėjų apsaugą“, – teigia R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dokumente, su kuriuo susipažino ir ELTA, parlamentarė teigia, jog darbuotojai nurodo patiriantys sistemingą žeminimą, menkinimą, viešą pašaipą, nuolatinį pakeltą toną, grasinimus bei nepagrįstą spaudimą. Pasak R. Morkūnaitės-Mikulėnienės, darbuotojų pranešime taip pat teigiama, kad darbo krūvis yra neproporcingas, pavedimai nelogiški, girdima seksualinio pobūdžio užuominų bei komentarų, galimai piktnaudžiaujama tarnybine padėtimi, nepaisoma subordinacijos.

Kreipimesi į institucijas politikė prašo inicijuoti tyrimą, įvertinant darbuotojų skundus dėl galimo psichologinio smurto, mobingo, seksualinio priekabiavimo požymių ir Darbo kodekso pažeidimų.

Konservatorė taip pat teigia, kad pranešėjų konfidencialumas turi būti užtikrintas, o taip pat – skirta pasauga nuo galimo spaudimo ar atsakomųjų veiksmų.

Galiausiai R. Morkūnaitė-Mikulėnienė ragina įvertinti prevencinių priemonių veikimą NŠA, t. y., ar jos įgyvendinamos tinkamai, ar darbuotojai turi realias galimybes kreiptis pagalbos ir ar yra paskirti atsakingi asmenys.

Kaip skelbta, penktadienį naujienų portalas „15min“ pranešė, kad NŠA pradėjo vidinį tyrimą dėl įstaigos direktoriaus pavaduotojo Renaldo Čiužo galimai nederamo elgesio. Portalo teigimu, NŠA darbuotojai skundžiasi, kad R. Čiužas psichologiškai smurtauja, vykdo mobingą, seksualiai priekabiauja prie moterų.

Agentūros darbuotojai ragina imtis priemonių ir nedelsiant R. Čiužą nušalinti nuo pareigų.

Savo ruožtu Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) patvirtino gavusi NŠA darbuotojų skundą.

ELTA primena, kad R. Čiužas yra ėjęs Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) direktoriaus pareigas. Vis dėlto, 2022 m. kovą šalių susitarimu Vyriausybė jį atleido po to, kai sulaukė pavaldinių kaltinimų dėl psichologinio spaudimo ir mobingo.

