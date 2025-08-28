Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Mokytoja nutraukia bado akciją: Kalvarijos gimnazijoje pasiektas susitarimas

2025-08-28 13:17 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-28 13:17

Kalvarijos gimnazijos pradinių klasių mokytoja Eglė Navickienė, rugpjūčio 25 dieną pradėjusi bado akciją, šiandien praneša apie jos nutraukimą, rašoma pranešime.

Mokytoja nutraukia bado akciją: Kalvarijos gimnazijoje pasiektas susitarimas (nuotr. Organizatorių)

Kalvarijos gimnazijos pradinių klasių mokytoja Eglė Navickienė, rugpjūčio 25 dieną pradėjusi bado akciją, šiandien praneša apie jos nutraukimą, rašoma pranešime.

0

Sprendimas imtis bado akcijos buvo priimtas po ilgą laiką gimnazijoje besitęsusių įtampų. Viena pagrindinių ginčo priežasčių buvo ilgalaikė diskriminacija, psichologinis spaudimas bei teisiniai ginčai dėl to, kad kelerius metus jai trukdė įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją ir gauti atitinkamai didesnį darbo užmokestį.

„Vykdau akciją dėl diskriminacijos darbe kaip LŠDPS Kalvarijos gimnazijos profesinės organizacijos pirmininkė. Vien dėl to, kad gyniau profesinės sąjungos narių interesus, diskriminacija pradėta taikyti ir prieš mane asmeniškai“, – teigė E. Navickienė.

Ji taip pat pridėjo, jog bado akcijos tikslas – „atkurti teisingumą“.

2025 m. kovo 17 d. Darbo ginčų komisija sprendimu konstatavo, kad gimnazijos vadovo veiksmai „žemina ieškovės garbę ir orumą, menkina ją psichologiškai, ji jaučiasi engiama, patiria darbe nuolatinę įtampą ir spaudimą, yra perdėtai stebima ir kontroliuojama. Tokie darbdavio veiksmai rodo akivaizdžią ir tikslingą darbdavio taikomą diskriminaciją.“

Kadangi per daugiau nei dvejus metus išeities pasiekti nepavyko, mokytoja buvo priversta imtis kraštutinės priemonės – bado akcijos. Vis dėlto po kelių dienų vykusių derybų tarp gimnazijos direktoriaus ir E. Navickienės, dalyvaujant LŠDPS atstovams bei savivaldybės merui, pavyko pasirašyti taikos sutartį.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga dėkoja visiems už palaikymą. Ši patirtis dar kartą primena, kad išeitis įmanoma net ir pačiose sudėtingiausiose situacijose.

