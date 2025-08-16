Mirė per avariją kelyje Marijampolė-Suvalkai sužalotas motociklo vairuotojas

Nelaimė įvyko ketvirtadienį, apie 14.24 val., Kalvarijos savivaldybėje.
Motociklas „Suzuki Intruder“, vairuojamas vyro, gimusio 1945 metais, atsitrenkė į priekyje važiavusį automobilį „Fiat Qubo“, vairuojamą 1980-aisiais gimusio vyro.
Per eismo įvykį nukentėjęs motociklo vairuotojas buvo paguldytas į ligoninę, kur šeštadienį, apie 3.15 val., mirė.
Dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
