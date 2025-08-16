Kalendorius
Rugpjūčio 16 d., šeštadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Mirė per avariją kelyje Marijampolė-Suvalkai sužalotas motociklo vairuotojas

2025-08-16 09:21 / šaltinis: BNS
2025-08-16 09:21

Kelio Marijampolė-Suvalkai 94-ame kilometre su automobiliu susidūrusio motociklo vairuotojas nuo sužalojimų mirė ligoninėje, šeštadienį pranešė Policijos departamentas.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Kelio Marijampolė-Suvalkai 94-ame kilometre su automobiliu susidūrusio motociklo vairuotojas nuo sužalojimų mirė ligoninėje, šeštadienį pranešė Policijos departamentas.

REKLAMA
0

Nelaimė įvyko ketvirtadienį, apie 14.24 val., Kalvarijos savivaldybėje.

MotociklasSuzuki Intruder“, vairuojamas vyro, gimusio 1945 metais, atsitrenkė į priekyje važiavusį automobilį „Fiat Qubo“, vairuojamą 1980-aisiais gimusio vyro.

Per eismo įvykį nukentėjęs motociklo vairuotojas buvo paguldytas į ligoninę, kur šeštadienį, apie 3.15 val., mirė.

Dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų