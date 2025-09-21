Ministrė Jakubauskienė: 50 proc. rajonų ir regionų ligoninių yra minuse

„Dabartiniai skaičiai rodo labai kritinę situaciją. Apie 50 proc. rajonų ir regionų ligoninių yra minuse. Tai reiškia, kad didesnis finansavimas sveikatos sistemai mums yra kritiškai reikalingas, nes sąnaudos jau nebeatliepia išlaidų“, – šią savaitę vykusio susitikimo su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovais metu kalbėjo M. Jakubauskienė.
„Ieškome poslinkio ir pokyčio, kaip rajonų ligoninės, kurios yra svarbios ir grėsmių valdymui, kaip atraminės ligoninės, išliktų. Mes ieškome to tvaraus finansavimo ir gyvybingų ligoninių išlikimo rajonuose ir regionuose veikimo modelio“, – pridūrė ji.
M. Jakubauskienė pažymėjo, jog Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM), kaip ir kitoms ministerijoms, dėl augančio gynybos biudžeto teko susiveržti diržus. Vis dėlto, ministrė akcentavo, jog kitąmet numatomos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšos turėtų padėti atliepti bent dalį sveikatos apsaugos sistemos poreikių.
„Stengiamės išsaugoti visuomenės sveikatos, kaip sistemos, finansavimą. Be abejonės, Sveikatos apsaugos ministerija patyrė tai, ką patyrė ir visos ministerijos – atsižvelgiant į gynybos poreikius, ministerijai teko veržtis diržus“, – kalbėjo SAM vadovė.
„2026 m. yra numatomas PSDF augimas ir tikrai tikimės, kad tas augimas galės padengti augančius poreikius. Tuo pačiu tikimės didesnio finansavimo už valstybės draudžiamus asmenis. Tokiu būdų tas valstybės indėlis už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis prisidės prie bendro PSD biudžeto augimo. Be abejonės, tai gali turėti ir turės esminę reikšmę paslaugų prieinamumui“, – akcentavo ji.
Jau kurį laiką viena opiausių sveikatos sistemos problemų laikomos didelės laukimo eilės pas gydytojus. Tai ne kartą pabrėžė ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Siekiant atliepti šią problemą, SAM iškėlė iniciatyvą naikinti papildomas priemokas už gydymą. M. Jakubauskienės teigimu, įsigaliojus naujai tvarkai, iš pacientų nebebūtų reikalaujama papildomų mokesčių už valstybės lėšomis teikiamas medicinines paslaugas.
