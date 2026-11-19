Pasak jo, derybos užtruko ilgiau, nei tikėtasi, todėl sutartis bus pasirašyta keliais mėnesiais vėliau, nei Lietuva būtų galėjusi tai padaryti.
„Tas susitarimo procesas tapo toksai ilgas, kad sutartį planuojama pasirašyti tiktai lapkričio 27 dieną, nors galėjome turbūt, iš Lietuvos perspektyvos žiūrint, galėjome tą padaryti bent kokiais dviem, trim mėnesiais ar net dar anksčiau“, – ketvirtadienį sakė R. Kaunas.
Ministras taip pat pažymėjo, kad pasirašius sutartį išliks iššūkių dėl užsakytos karinės technikos pristatymo terminų.
„Mes sutartį pasirašysime, užsakymas bus pateiktas, bet kada mes realiai gausime pilną kiekį tų užsakytų, tai vėl yra kitas iššūkis“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, Lietuva kartu su dar penkiomis NATO valstybėmis įsigis 100 švediškų pėstininkų kovos mašinų CV90.
Lapkričio pradžioje Vyriausybė patvirtino Krašto apsaugos ministerijos siūlymą, pagal kurį galutinis kovos mašinų surinkimas ir dalies komponentų gamyba turėtų vykti Lietuvoje, į tiekimo grandinę įtraukiant šalies įmones.
Valstybės gynimo taryba yra įpareigojusi sudarant įsigijimo sutartis ypatingą dėmesį skirti technikos komponentų gamybai ir CV90 aptarnavimui Lietuvoje.
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