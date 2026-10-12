Ministras Budrys su kolegomis Liuksemburge aptars Rusijos hibridines atakas, padėtį Gazos Ruože

„Dvidešimt septynių valstybių ministrai aptars atsaką į Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir jos eskalacinius hibridinius veiksmus prieš ES valstybes nares, ES plėtros procesą ir jo reikšmę visos Bendrijos saugumui, padėtį Sakartvele ir Artimuosiuose Rytuose“, – pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM).
Posėdžio metu ministrai neformaliai pasikeis nuomonėmis su Ukrainos užsienio reikalų ministru Andrijumi Sybiha, vėliau diskutuos apie ES atsaką į Rusijos hibridinius veiksmus, tolesnę paramą Ukrainai ir spaudimo Rusijai didinimą.
Taryboje taip pat bus aptarta padėtis Artimuosiuose Rytuose, pastarojo meto įvykiai Irane, ypatingą dėmesį skiriant laivybos laisvei. Ministrai taip pat pasikeis nuomonėmis dėl padėties Gazos Ruože ir Vakarų Krante.
Be kita ko, ministrai diskutuos apie ES plėtros poveikį Bendrijos saugumui ir gynybai, bendradarbiavimo su šalimis kandidatėmis stiprinimą bei padėtį Sakartvele.
Prieš Tarybos posėdį ministrai dalyvaus neformaliuose pusryčiuose, kuriuose aptars kovą su užsienio vykdomu manipuliavimu informacija ir kišimusi bei strateginės komunikacijos kampanijas.
URM taip pat skelbia, kad vizito metu Lietuvos diplomatijos vadovas pasirašys dvišalį susitarimą su Liuksemburgu dėl duomenų ir informacinių sistemų talpinimo.
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