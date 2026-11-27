„Kol „airBaltic“ neišlips iš finansinės duobės, mes tikrai jos nepirksime“, – penktadienį žurnalistams teigė ministras.
Pasak J. Taminsko, latvių nacionalinių oro linijų bendrovės įsigijimas šiuo metu būtų ne verslo plėtra, o nuostolio prisiėmimas.
„Tai nėra verslas ir plėtra. Tai yra nuostolis“, – kalbėjo ministras.
J. Taminskas pabrėžė, kad valstybės investicijoms naudojami ir mokesčių mokėtojų pinigai, todėl būtina įsitikinti, jog įsigyjamas turtas bus racionaliai panaudojamas ir ateityje duos grąžą.
„Todėl šiai dienai ir nesvarstome pirkti „airBaltic“, – teigė jis.
ELTA primena, jog praėjusiais metais „airBaltic“ grupės pajamos, palyginti su 2024 m., padidėjo 4,2 proc. ir pasiekė 779,344 mln. eurų. Tuo metu grupės nuostoliai pernai siekė 44,337 mln. eurų – 2,7 karto mažiau nei 2024 m.
2025 m. oro bendrovė iš viso pervežė 5,2 mln. keleivių – 1 proc. daugiau nei 2024 m.
Praėjusią vasarą „airBaltic“ akcininke tapo Vokietijos nacionalinė oro bendrovė „Lufthansa“.