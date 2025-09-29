Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Mes esame čia“: Rukloje atidaryta paramos aikštelė Vokietijos brigadai, kitąmet numatytos pratybos

2025-09-29 18:56 / šaltinis: BNS
2025-09-29 18:56

Rukloje pirmadienį atidaryta vokiečių brigadai ir NATO sąjungininkams skirta logistinės paramos aikštelė, leisianti stiprinti Vokietijos pajėgų buvimą Lietuvoje.

Borisas Pistorius, Dovilė Šakalienė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Kaip atidarymo ceremonijoje kalbėjo Vokietijos brigados Lietuvoje vadas Christophas Huberis, šiuo metu brigada daugiausia dėmesio skiria savo pačios mokymams, o kitą vasarą numatytos pratybos su sąjungininkais.

Kaip atidarymo ceremonijoje kalbėjo Vokietijos brigados Lietuvoje vadas Christophas Huberis, šiuo metu brigada daugiausia dėmesio skiria savo pačios mokymams, o kitą vasarą numatytos pratybos su sąjungininkais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Brigada pradės savo pratybų seriją „Freedom Shield“ (liet. „Laisvės skydas“), kurios turėtų vykti du kartus per metus. Šiuo metu baigiame derinti pirmojo „Freedom Shield“ etapo, planuojamo 2026-ųjų vasaros pradžioje, detales“, – sakė Ch. Huberis.

„Leiskite jus patikinti, kad tai bus intensyvios ir aiškiai matomos pratybos, kurios siųs atgrasymo signalą. Jose dalyvaus mūsų ir kitų sąjungininkų pajėgų kovinė grupė. (...) Taigi brigada kitąmet pasiųs stiprų signalą, kad „mes esame čia“, mes kuriame kariauti gebančią, pajėgią brigadą“, – pažymėjo jis.

Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius logistinės paramos aikštelės atidarymą vadino „svarbiu ir apčiuopiamu pasiekimu“, kuris užtikrina atgrasymo pastangų tvarumą.

„Mane jau sužavėjo iki šiol matyta infrastruktūra ir nekantrauju vėliau ją atidžiau apžiūrėti“, – teigė B. Pistorius.

„Iki 2026 metų vidurio brigadoje Lietuvoje tarnaus maždaug 2 tūkst. karių. (...) Visą operacinį pajėgumą brigada pasieks palaipsniui 2027 metais. Tuomet Rukloje ir Rūdninkuose gyvens ir dirbs apie 4 tūkst. 300 karių ir 200 civilių“, – pažymėjo Vokietijos gynybos ministras.

Savo ruožtu, Lietuvos krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė akcentavo, kad tai yra „labai modernus“ per 70 mln. eurų kainavęs objektas, finansuotas Berlyno ir skirtas NATO pajėgoms.

„Čia yra įrengta (...) infrastruktūra, kuri yra reikalinga, kad mūsų sąjungininkų pajėgos visuomet būtų pilnoje parengtyje ir tai yra dar vienas tvirtas mūsų sąjungininkų buvimo, NATO rytinio flango stiprinimo garantas“, – kalbėjo D. Šakalienė.

„Atidaromas objektas Rukloje – tai ne tik infrastruktūra, tai mūsų vienybės, stiprybės, patikimumo ir ryžto simbolis“, – teigė ji.

Kaip rašė BNS, logistinių pajėgumų užtikrinimo parkas įkurtas Rukloje, anksčiau veikusio technikos parko teritorijoje. Tai yra karinės technikos aptarnavimo ir saugojimo bazė, skirta Vokietijos brigadai ir NATO daugianacionalinei kovinei grupei.

KAM duomenimis, beveik 20 ha teritorijoje pastatyta ir įrengta per 15 tūkst. kv. m statinių – remonto dirbtuvės, administracinės patalpos, sandėliai, kiti svarbūs logistiniai pastatai – bei daugiau nei 120 tūkst. kv. m kietųjų dangų aikštelių ir kelių.

Taip pat sutvarkytas kelių tinklas, įrengti nauji inžineriniai tinklai, logistinio parko reikmėms skirta saulės elektrinė, fizinė ir elektroninė apsauga.

Šis projektas finansuojamas Berlyno, jį vystė Vokietijos įmonė su subrangovais – 15 Lietuvos statybos bendrovių. Projektas įgyvendintas per NATO paramos ir viešųjų pirkimų agentūrą.

BNS skelbė, kad Berlynas apie 4–5 tūkst. karių brigadą Lietuvoje planuoja dislokuoti iki 2027 metų pabaigos, o priimančioji šalis įsipareigojusi parengti tam reikalingą infrastruktūrą.

Didžioji dalis brigados įsikurs Rūdninkų poligone, Šalčininkų rajone. Rukloje, Jonavos rajone, Vokietija be kovinių ketina dislokuoti inžinerinius, žvalgybinius dalinius.

Berlynas yra sakęs, kad brigados perkėlimo tempas priklausys nuo Lietuvos pasirengimo priimti karius ir jų šeimas, sukuriant reikalingas sąlygas.

KAM vertinimu, investicijos į brigadai priimti reikalingą karinę ir treniravimosi infrastruktūrą iš viso galėtų siekti 800 mln. eurų.

