Medikams ir SAM pavyko susitarti: štai kiek ir kam daugiausiai kils algos

Dokumentu įsipareigojama kitais metais daugiau nei dešimtadaliu padidinti darbo užmokestį LNSS gydymo įstaigų darbuotojams, įtvirtinant nuostatą, kad prioritetas teikiamas mažiausiai uždirbantiems, rašoma pranešime spaudai.
Pasak sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės, derybų procesas nebuvo trumpas, tačiau sėkmingas. Šis susitarimas atliepia pačius svarbiausius sveikatos priežiūros specialistų kitų metų lūkesčius ir poreikius.
„Džiaugiamės pasiektu susitarimu. Jis neparastai svarbus, kad dabartiniu, finansiškai įtemptu valstybei metu, sąlygos sveikatos apsaugos srities darbuotojams ir toliau gerėtų. Nuoširdi padėka premjerei Ingai Ruginienei už lyderystę, subalansuojant šalių interesus šiose derybose“, – sutarties pasirašymo metu teigė sveikatos apsaugos ministrė.
„Šiandien galime konstatuoti, kad šia sutartimi pavyko pasiekti daug pliusų: dalis sugrąžinta, dalis suteikta naujai. Pripažinkime, iš pradžių derybos buvo nelengvos, tačiau palaipsniui radome bendrus požiūrio taškus, nes visi mes atstovaujame ir rūpinamės gydymo įstaigos darbuotojais, tad geras rezultatas yra privalomas”, – sakė Rūta Kiršienė, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė ir derybinės grupės vadovė.
Dėmesys viešųjų gydymo įstaigų medikams
Gydytojo, dirbančio vienu etatu, pastovioji darbo užmokesčio dalis kitais metais didės apie 12 procentų arba 285 eurų neatskaičius mokesčių: nuo 2 310 iki 2 595 eurų. Jeigu vienu etatu dirbančiam gydytojui, nustatytas pastoviosios dalies darbo užmokesčio dalies dydis viršija 2 595 eurus, tuomet ateinančiais metais jo pastovioji darbo užmokesčio dalis gali didėti mažesniu procentu. Slaugytojo su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu, dirbančio vienu etatu, pastovioji darbo užmokesčio dalis kitais metais didės apie 12 procentų arba 228 eurus neatskaičius mokesčių: nuo 1 848 iki 2 076 eurų.
Pažymėtina, kad LNSS įstaigos darbo apmokėjimo nuostatuose galės būti nustatytas ir didesnis darbo užmokestis, jeigu tai be papildomo finansavimo skyrimo leis įstaigos finansinė padėtis.
Sveikatos priežiūros sistemoje dirbančių darbuotojų darbo užmokestį sudaro pastovioji, kintamoji dalys bei mokamas papildomas darbo užmokestis (priedai, priemokos, vienkartinės išmokos). Įvertinus visas šias dedamąsias darbo užmokesčio dalis, remiantis gydymo įstaigų teikiamais duomenis, 2025 m. sausio-liepos mėn. vidutinis šalies gydytojų bruto darbo užmokestis, tenkantis vienam etatui, siekia 5 858, slaugytojų – 2 624 eurus.
Sutartyje numatyta daugiau socialinių garantijų
Naująja sutartimi įtvirtinta, kad gydymo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimas, priemokos, kompensacijos, darbuotojų skatinimas gali būti nustatomas įstaigos kolektyvine sutartimi. Keliantiems kvalifikaciją darbuotojams, nepriklausomai nuo jų narystės profesinėse sąjungose, už nustatytą laiką mokamas vidutinis darbo užmokestis. Naujojoje sutartyje išlieka nuostata, kad sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems ugdymo įstaigose, kurie aptarnauja ugdytinius, lieka nustatyta 36 valandų darbo savaitė.
Sutartyje atsiranda įsipareigojimų, kurie kuria palankesnes darbo sąlygas darbuotojams. Pasyviai budintiems namuose ir konsultuojantiems telefonu darbuotojams bus mokama ne mažiau 20 procentų dydžio vidutinio darbo užmokesčio priemoka už kiekvieną budėjimo ne darbovietėje savaitę. Gydymo įstaigų darbuotojai neprivalės pagrįsti darbdaviui pateiktų prašymų dėl mokamų atostogų savišvietai arba savanorystei bei prašymų dėl suteiktinų dienų nuvykti iš anksto suplanuotam vizitui pas sveikatos priežiūros specialistą arba kitaip pagerinti savo sveikatos būklę.
Darbuotojui, greta savo pareigų su jo sutikimu atliekančiam laikinai nesančio darbuotojo darbą, mokamas ne mažiau 30 procentų pavaduojančio darbuotojo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio priedas už faktiškai padidėjusį darbo krūvį.
LNSS šakos kolektyvinę sutartį pasirašė sveikatos apsaugos ministrė M. Jakubauskienė ir devynios medikus atstovaujančios profesinių sąjungų organizacijos: Lietuvos gydytojų sąjunga, Lietuvos slaugos specialistų organizacija, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos greitosios medicinos pagalbos darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“, medicinos įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos profesinių sąjungų federacija „Sandrauga“, Lietuvos sveikatos apsaugos profesinių sąjungų federacija, profesinių sąjungų organizacija „Lietuvos medikų forumas“.