Medicininės kaukės tampa privalomos: ar valstybė turėtų jų dalinti nemokamai?

Sveikatos apsaugos ministerija nusprendė, kad nuo pirmadienio, lapkričio 15 d., visose viešose uždarose erdvėse privaloma dėvėti tik medicinines kaukes arba respiratorius kaip efektyvesnes apsaugos priemones.

Ar gyvenant ekstremalios situacijos sąlygomis tą įpareigodama valstybė turėtų pasirūpinti ir galimybe tiems, kam reikia, kaukių gauti nemokamai? Tokį klausimą išgirdę portalo tv3.lt kalbinti teisininkai sutaria, kad dalyje vietų to reikalauti galima.

Kita vertus, pažymima, kad jau nebe tie laikai kaip pernai metų pradžioje, kai medicininė kaukė buvo vos ne deficitinė prekė ir kainavo daug daugiau nei dabar.

Nėra reikalavimų, kiek laiko kaukė gali būti dėvima

Advokato Petro Ragausko teigimu, kalbant apie nemokamas kaukes reikėtų atsižvelgti į konkrečią situaciją, mat visuotinai tai greičiausiai nebūtų didelė problema.

„Turint omenyje kaukių kainą, viskas yra proporcinga. Kad pareiga gali būti, nekyla abejonių, o kompensacija, įsivaizduoju, būtų aktuali tik tam tikrai daliai gyventojų.

Gal kitas svarbus dalykas – niekas oficialiai nenustatė reikalavimų, kiek ta kaukė gali būti dėvima, realiai tu ją gali pusę metų dėvėti, jei nesuplyšo. Tai jei yra valstybės interesas, kad žmonės dėvėtų tinkamos kokybės kaukes, tai, sakyčiau, dėl to galėtų būti kompensacijos“, – komentavo advokatas.

Anot jo, jei būtų sudėtingesnė situacija, kai, pavyzdžiui, kaukų nusipirkti buvo neįmanoma ar kainos neadekvačios, tada reikėtų aktyvesnio valstybės įsitraukimo.

Kartu advokatas sutiko, kad bet kuriuo atveju turėtų egzistuoti kompensavimo mechanizmas, jei yra tam poreikis ir kažkam įsigyti tokią priemonę tampa finansine našta.

Ir dabar yra, kur duoda nemokamai

Kita vertus, jis pridūrė, įvairiuose prekybos centruose, kitose vietose jų dabar galima gauti nemokamai.

„Nemanau, kad praktikoje tai yra tokia didelė problema. Jei kažkas neišgali nusipirkti, tai prekybos centre gali pasiimti porą kaukų ir dėvėti ten, kur reikia. Atsimenu ir teatro kasose buvau nuėjau pamiršęs, tai davė be jokių problemų.

Taip pat į kokią polikliniką einant galėtų išties pasiūlyti, nežinau, gal kai kur taip yra, bet tam gal įpareigojimas galėtų būti. Žinoma, tai gal kiek problemiška, nes poliklinikos yra savivaldybėms priklausančios viešosios įstaigos ir uždėti joms naštą kiek sudėtingiau valstybei. Savivaldybėms tą jau reikėtų daryti“, – svarstė P. Ragauskas.

Kada pareiga duoti kaukę

Advokatas Marijus Velička pavirtino, kad valstybinėse įstaigose žmogus turi būti aprūpintas ir medicinine kauke.

„Reikia priminti, kad kaukės dėvėjimas lauke šiuo metu nėra privalomas, todėl įėjus į viešąją įstaigą valstybė turėtų užtikrinti, tai nebūtų didžiulė našta, kad atėjus gauti kažkokią viešąją paslaugą tuo pačiu būtų parūpinta ir vienkartinė kaukė tol, kol žmogus atlikinės veiksmus toje įstaigoje.

Jei aš ateinu į viešąją įstaigą ir negaliu gauti paslaugos, nes neturiu kaukės prie savęs, teisiškai jie turi duoti kaukę, kad galėtų suteikti paslaugą, tai turėtų įeiti į jų pareigą. Jie negalėtų neaptarnauti, turėtų duoti kaukę ir tada suteikti paslaugą. Tai yra normali praktika ir teisiškai turėtų būti pateisinama“, – komentavo jis.

Todėl, M. Veličkos nuomone, toks žingsnis būtų labai logiškas ir racionalus – valstybė turėtų tą finansuoti bent viešose įstaigose.

„Žinau, kad verslai tą jau daro, taip pat ir mokyklose, net kavinėse tai vyksta siekiant apsaugoti tiek klientą, tiek kitus viduje esančius klientus“, – pridūrė jis.

Kita vertus, tai kaip verslas rūpinasi savo klientu – tai jau jo sprendimas: „Asmeniškai aš nuėjau kartą į kavinę pamiršęs kaukę automobilyje, tai nebuvo jokių problemų, davė naują. Tai toks verslo požiūris yra atsakingas. Ar prekybos centruose žmonėms galėtų dalinti kaukes? Manau, kad turbūt logiškai ne, nes eidamas ten žmogus turi žinoti, kokie yra reikalavimai uždarose patalpose.

Ar galėtų pagelbėti žmonėms, kurie neturi kaukės, ji suplyšo ir panašiai – manau, kad taip. Bet suteikti visiems kaukę prieš įeinant į parduotuvę nebūtų verslui, didiesiems prekybos centrams priimtina praktika. Bet smulkusis verslas, kuris yra atsakingas, tai daro ir palieka gerą įspūdį.“

Štai, pavyzdžiui, „Maxima“ jau pranešė, kad pirkėjams kaukės bus išduodamos nemokamai. Kaip rašoma pranešime spaudai, kaukės pirkėjams paprašius bus išduodamos informacijos kasose, taip pat jas galima bus gauti pas darbuotojus, kurie reguliuoja srautus, tikrina galimybių pasus. Mažesnėse parduotuvėse, kuriose informacijos kasų nėra, kaukės bus dalijamos vienoje iš įprastų kasų.

Turėtų tapti norma kaip tualetinis popierius tualete

Eksministro valstiečio Aurelijaus Verygos manymu, duoti medicininę kaukę jos neturinčiam – joks sudėtingas dalykas.

„Kaip skysčio dezinfekcinio skysčio būna padėta, taip ir kaukės labai daug nekainuotų, jei žmogus pamiršo ją ar galų gale ji suplyšo, reikia pasikeisti ir panašiai.

Tai turėtų tapti tokio paties lygio priemonė kaip tualetinis popierius tualete. Nes juk jei jo nėra, pradeda atrodyti, kad ūkiškai kažkas tuo nesirūpina. Tai teoriškai gali žmogus ir savo popieriaus atsinešti, bet ar tikrai reikia?“ – juokaudamas svarstė jis.

Anot A. Verygos, ir dabar dalyje vietų neturintiems kaukės ją duoda: „Manau, kažkokiose vietose prekybos centre ar kitur būtų gali padėti, kur neišnešiotų saujomis, bet galėtų pasiimti užsidėti ar pasikeisti.

O jei degalinėje prašoma pirmiausia įsigyti kaukę, kad galėtų užsimokėti už kurą, tai parodo verslo požiūrį į klientą.“

Žada aprūpinti, jei tik kam reikės

Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas sveikatos klausimais, Jurbarko meras Skirmantas Mockevičius teigė, kad situacijų būna įvairių.

„Pats sprendimas logiškas yra, nes iš principo visi turbūt žinome, kad, atrodo, žmonės dėvi kaukę, o išties tai tėra imitacija. Tad tikslas, kurio siekiama, pateisina šias priemones. Dėl dalinimo, pavyzdžiui, pas mus kai būna renginiai, visada kaukių būna padėta.

Socialinėje atskirtyje esantiems žmonėms tikrai gali kilti problemų, nors iki šiol dar nebuvo. Šiaip sprendimą vertinu teigiamai ir nemanau, kad problemų bus. Bet jei bus, vienareikšmiškai išspręsime. Jei reikės, padėsime. Iki šiol neidentifikavo šios problemos, aišku, tokio reikalavimo ir nebuvo“, – sakė pašnekovas.

S. Mockevičius teigė, kad ir dabar kur savivaldybėje, jei žmogus neturi kaukės, ji jam duodama.

„Bent man nebuvo girdėta, kad dėl kaukės neturėjimo žmogui nebuvo suteikta vieša paslaugas. Tad užtikrinu, kad visur, kur teikiamos viešos paslaugos, bus užtikrintos kaukės.

Žinoma, tie, kurie negalės įsigyti, gali kreiptis į savo kaimo vietovėse seniūną, miesto seniūnijas, socialinius darbuotojus, yra socialinės paramos skyriai. Tai jei matysim, kad yra problema – tikrai aprūpinsim“, – užtikrino Jurbarko meras.

Verslas neatsispirs pagundai kelti kainas?

Nors dabar verslui paimti iš bet kur nupirkti kaukių nebėra problemų, anot A. Verygos, jei atsitiktų taip, kad kaukių imtų trūkti, tai tada kainos neabejotinai pakiltų.

„Šiaip pagundai niekas neatsispiria ir pasakyti, kaina pagrįsta ar ne, tai juk lietuviai susipyko su Kinija, tai perkame nebe tiesiai, o per aplinkui. Tai vien dėl to kaina gali pakilti, verslas sakyti, kad perka per tarpininkus ir panašiai. Bet, aišku, jei nėra trūkumo, turėtų veikti konkurencija“, – svarstė jis.

Tuo metu vaistinėse teigė, kad prieš įsigaliojant pokyčiams dėl kaukių pirkėjų antplūdžio dar nėra, bet jų pagausėjimo tikimasi savaitgalį.

„Matyt žmonės yra įsigiję kaukių iš seniau ir turi namuose didesnes jų atsargas“, – penktadienį LRT sakė Lietuvos vaistinių asociacijos pirmininkė Kristina Nemaniūtė-Gagė.

„Manau, artimiausiu metu šiomis dienomis tą tokį sujudimą vaistinėse ir pastebėsime“, – pridūrė ji. Savo ruožtu K. Nemaniūtė-Gagė priminė, kad vaistinėse nuo praėjusių metų užsipirkimų dar gali būti ir ne medicininių kaukių likučių, todėl siūlo gyventojams su vaistininkais pasiaiškinti, kad neįsigytų nemedicininę kaukę.

Lietuvos vaistinių asociacijos vadovės teigimu, dabar visose vaistinėse medicininių kaukių netrūksta. „Trūkumo nėra“, – teigė K. Nemaniūtė-Gagė.