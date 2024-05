Mažeikiuose – neeilinis konfliktas: garso įrašuose fiksuota, kokie sandoriai vyksta dėl atostogų

Tačiau mokyklos direktorė Vaida Mikalauskienė neskubėjo suteikti tokių atostogų, siūlydama įvairius susitarimo variantus. Kadangi D. Petrikienė yra ne tik mokytoja, bet ir mokyklos profesinės sąjungos pirmininkė, tai V. Mikalauskienė pasiūlė kažką panašaus į sandorį: suteikti kasmetinių atostogų anksčiau, jei mokytoja įkalbės savo kolegę pakeisti atostogų laiką, taip pat jei pasirašys įstaigos darbo apmokėjimo tvarką bei įkalbės dokumentą pasirašyti kitus profesinės sąjungos narius. Anot mokytojos, darbo apmokėjimo tvarka liko nepasirašyta, nes direktorė nederino dokumentų su profesine sąjunga, motyvuodama tuo, kad pasiūlymus teikti per vėlu.

Per kitą mokytojos ir direktorės susitikimą atsirado pasiūlymas nuo birželio 6 iki birželio 26 dienos pasiimti neapmokamų atostogų ir profesinių sąjungų nariams skiriamų laisvų dienų, o paskui jau eiti kasmetinių atostogų. Dėl to mokytoja patirs finansinį nuostolį, bet su tokiu pasiūlymu ji nusprendė sutikti, nes nematė kitų išeičių.

REKLAMA

REKLAMA

Mokytoja pokalbius įsirašė, nes konfliktas šioje mokykloje jau įsisenėjęs. Pokalbių metu, kurių įrašus portalas tv3.lt girdėjo, gana aiškiai suprantama, kad direktorė teigiamai vertina pedagogės darbą, tačiau negali pakęsti profesinės sąjungos veiklos.

REKLAMA

„Kaip žmogus esat fainas ir pedagogas fainas, bet šita profsąjunga drumsčia vandenis ir pati jūs tiek draskotės viduje, kad jums sunku viduje nuspręsti, kas yra kas“, – pokalbio metu sakė direktorė V. Mikalauskienė.

„Gerai, Dainora, sutarkime šitaip: eini, visus parašus sudedi, susitvarkai ir peršneki su (nurodoma kitos mokytojos pavardė), jeigu jinai atsiims savo šitą reikalą, tada aš tau pasirašau“, – aiškino direktorė.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip suteikiamos atostogos?

Vytauto Klovos muzikos mokykla yra neformaliojo švietimo mokykla, į kurią savo atžalas atvedę tėvai tikisi, kad vaikas išmoks groti kokiu nors instrumentu, dainuoti ar vaidinti. Tai nėra bendrojo ugdymo mokykla, joje ugdymas vyksta po pietų ir yra derinamas prie bendrojo ugdymo mokyklų.

Pagal Lietuvos įstatymus, pedagogai turi 40 darbo dienų atostogas per metus, kurios paprastai suteikiamos vasarą liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Tačiau susitarus tarp darbuotojo ir darbdavio galima atostogas suteikti kitu metu, pavyzdžiui, per mokinių rudens, žiemos ar pavasario atostogas. Taip pat įmanomos atostogos ir per ugdymo procesą, bet tai labiau išimtis nei taisyklė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vytauto Klovos mokyklos ugdymo plane rašoma, kad mokslo metai šiemet baigiasi birželio 26 dieną, tačiau pažiūrėjus į praėjusių mokslo metų birželio mėnesio veiklos planą matyti, kad birželį vyksta nemažai susirinkimų ir posėdžių, buvo spektaklio premjera, koncertas, vyko atvirų durų savaitė.

„Pas mus nuo birželio nebėra kontaktinių pamokų. Viską mes baigiam gegužę, visi egzaminai baigiasi, o nuo birželio yra jau mokytojų reikalai“, – pasakoja D. Petrikienė.

REKLAMA

Pasiūlė mainus

Pašnekovė tikėjosi, kad galės pasiankstinti atostogas nuo birželio 6-osios iki rugpjūčio pradžios, tačiau direktorės pritarimo nesulaukė. „Aš ėjau kalbėtis, kas čia nutiko, o priežasčių buvo labai daug ir visokių keistų“, – priduria mokytoja.

„Pasiūlymai man buvo tokie, kad aš negalėjau patikėti, jog taip gali pasiūlyti. Kad prašyk, jog kita kolegė atsiimtų savo atostogų prašymą, tada aš tau duosiu. Čia, aišku, viskas susiję su profsąjungine veikla. Taip pat buvo reikalaujama, kad aš pasirašyčiau atgaline data suderinti dokumentus“, – stebėjosi D. Petrikienė.

REKLAMA

„Per kitą pokalbį direktorė pasiūlė pasiimti neapmokamas atostogas. Aš sakiau, na suprantu, kad galiu pasiimti neapmokamas, bet pirmiausia gal turėčiau pasiimti kasmetines, kurios priklauso, kurias turiu, nes man tai nuostolis. Direktorė siūlė man pagalvoti ir daryti sprendimą. Tai padariau sprendimą, pasiėmiau neapmokamas atostogas, pasiėmiau visas profsąjungos dienas ir nuo birželio 27-osios, kaip ir visi, pasiėmiau kasmetines atostogas“, – pasakojo mokytoja.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Neapmokamos atostogos irgi darbuotojui suteikiamos darbdavio sutikimu. Iš įrašytų pokalbių galima suprasti, kad V. Mikalauskienė nenori išleisti mokytojos kasmetinių atostogų anksčiau, nes tokiu atveju ji grįžtų į darbą rugpjūčio pradžioje, o tuo metu mokykloje niekas nevyksta, kitų darbuotojų nėra, todėl iš esmės darbo tuo metu nebus. Diskusija dėl atostogų suteikimo tęsėsi nuo balandžio mėnesio.

Pasak D. Petrikienės, profesinės sąjungos ir direktorės konfliktas vyksta jau kurį laiką. Pavyzdžiui, 2023 metais direktorė buvo nubaudusi 11 profesinės sąjungos narių mokytojų už pravaikštą per Velykines mokinių atostogas, kai mokytojai neva neatėjo į darbą, nors remiantis kolektyvine sutartimi mokytojai per mokinių atostogas gali dirbti nuotoliniu būdu arba atėję į mokyklą dirba ir tvarkosi individualiai.

REKLAMA

Tačiau pedagogai pasiskundė Darbo ginčų komisijai ir šioji konstatavo, kad direktorė nebuvo teisi. Dar prieš tai Valstybinė darbo inspekcija skyrė direktorei administracinę nuobaudą, nes ji nederino mokytojams svarbių dokumentų su profesine sąjunga, nors privalo tai daryti.

„Direktorė mano, kad atsiradus darbo tarybai, profesinė sąjunga yra tiesiog nereikalinga. Nors mes turime kolektyvinę sutartį, labai stiprią, ji privalomai taikoma visiems mokyklos darbuotojams. Tas konfliktas taip ir tęsiasi“, – sako pašnekovė.

REKLAMA

Direktorės pozicija aiški: „Ieško sliekų ant asfalto“

Vytauto Klovos muzikos mokyklos direktorė V. Mikalauskienė sako, kad pagal ugdymo planą mokslo metai tęsiasi iki birželio 26 dienos ir D. Petrikienė yra labai reikalinga mokykloje birželio mėnesį. Pasak direktorės, ji niekaip negali išleisti mokytojos atostogų anksčiau, nors, pačios mokytojos pasakojimu, ji, galiausiai, buvo išleista, tik iš pradžių neapmokamų atostogų, paskui pasiėmė laisvas profsąjungos nariams skirtas dienas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Tai yra ugdymo planas, yra susirinkimai, yra aptarimai visų mokslo metų, tai dalykiniai dalykai, kiekvieno skyriaus. Pas mus yra daug vaikų ir kiekvieną kartą mes su mokytojais aptarinėjam, koks buvo sezonas, kokie iškilo klausimai, kokie nesklandumai, kaip juos galėtume pašalinti. Paskui dėliojamės ugdymo planą, tvarkomės, svarstome, ar reikia kažką pakeisti, ar anuliuoti. Visas tiesioginis mūsų valdymas vyksta birželio mėnesį“, – aiškino V. Mikalauskienė.

REKLAMA

Mokyklos direktorė mano, kad pagrindinė nesutarimų priežastis yra pati profesinės sąjungos vadovė, kuri esą visuomet yra viskuo nepatenkinta, ieško sliekų ant asfalto. Anot pašnekovės, ji visuomet išleisdavo minimą mokytoją ir pas gydytojus, ir į kitą darbą, jeigu susikirsdavo grafikai.

„Šita mokytoja visada drumsčia vandenį mokykloje, visą laiką skundžiasi, visą laiką yra nepatenkinta“, – pridūrė direktorė.

„Jeigu pradeda sliekų ieškoti ant asfalto, tai suprantat, visada bus nesusitarimai, pykčiai visokiausi. Visą laiką šita mokytoja kelia tai“, – toliau tęsė direktorė.

REKLAMA

O tai kur yra šio konflikto šaknys?

Joje. Pačiame žmoguje.

Tai savo kaltės jūs jokios neįžvelgiat?

Ne. Aš pagal įstatymą viską dariau.

Bet, suprantu, jūs esate turėjusi porą pažeidimų Darbo ginčų komisijoje?

Aaaa. Ir šitą pasakė. Va, dėl jos ir turiu pažeidimų.

Bet tai reiškia, kad kažkas buvo nelabai tiksliai atlikta.

Nieko nebuvo, aš nenorėjau gilinti padėties, taip ir nuleidau šitą reikalą. Jeigu būčiau gilinusi... Nenorėjau gilinti situaciją ir va šitaip va aiškintis dar ir dar. Man užteko vienų metų. Aš jau pilnai esu atkentėjusi.

REKLAMA

REKLAMA

Konflikto eiga pagal Darbo inspekcijos duomenis

Valstybinė darbo inspekcija patvirtino, kad 2023 metų gegužę Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga kreipėsi į inspekciją, nes mokyklos direktorė V. Mikalauskienė nesilaikė įstatymų bei kolektyvinės sutarties vienašališkai patvirtindama mokyklos Smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką bei Darbo apmokėjimo sistemą.

Darbo inspekcija išnagrinėjo skundą ir nusprendė, kad direktorė išties turėjo pareigą teikti informaciją profesinei sąjungai bei su ja konsultuotis, tačiau to nedarė. Už šį pažeidimą V. Mikalauskienei surašytas administracinio nusižengimo protokolas ir paskirta bauda. Bauda už tokius pažeidimus gali siekti nuo 240 iki 880 eurų.

Jau 2023 m. rugpjūtį vėl kilo ginčas Darbo ginčų komisijoje dėl direktorės skirtos pravaikštos mokyklos darbuotojams, tačiau kreipusis profesinei sąjungai pravaikštos buvo panaikintos, priteistas neišmokėtas atlyginimas.

O 2023 m. spalio mėnesį Valstybinė darbo inspekcija gavo dar vieną skundą ir atliko patikrinimą mokykloje dėl psichologinio smurto darbe. Tąkart direktorė V. Mikalauskienė profesinės sąjungos pirmininkės pareigas einančią mokytoją D. Petrikienę viešai kritikavo mokyklos bendruomenės akivaizdoje, mat tuo metu vyko nesutarimas tarp mokytojos ir vienos mokinės. Inspekcija administracinio nusižengimo teisenos nepradėjo, bet pateikė savo nuomonė ir rekomendacijas.

REKLAMA

Mažeikių merė: „Ten yra susiskaldymas“

Mažeikių rajono merė Rūta Matulaitienė teigia žinanti, kad šioje mokykloje kurį laiką vyko konfliktas tarp direktorės ir profesinės sąjungos atstovų, tačiau atrodė, kad konfliktas jau yra užgesęs. Ji apgailestavo sužinojusi, kad nesutarimai mokykloje atsinaujino ir pažadėjo domėtis padėtimi.

„Su konkrečiai šita situacija dėl atostogų nesu susipažinusi, bet esame turėję daug pokalbių, pas mane buvo atėjusi grupė darbuotojų ir pati direktorė su kita dalimi darbuotojų. Ten yra šioks toks susiskaldymas. Buvo daug patikrinimų. Mes atlikome vidaus patikrinimą, prašiau įvertinimo tais klausimais, kuriais darbuotojai skundėsi, patys darbuotojai kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją dėl kai kurių klausimų, bet ta situacija buvo pasitaisiusi praeitų metų antroje pusėje. Aš jau buvau pasidžiaugusi, buvo ir vadovų vertinimas, direktorė irgi džiaugėsi, kad viskas nurimo, kažkaip rado bendrą kalbą. Tai ten yra dvi pusės, dvi nuomonės“, – svarstė R. Matulaitienė.

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Audrius Jurgelevičius sako, kad padėtis šioje mokykloje suprastėjo, nes merė ir savivaldybės administracijos švietimo skyrius nereagavo į pirmuosius mokyklos direktorės pažeidimus. O reaguoti galimybių yra, pirmiausia – per vadovų veiklos vertinimą, nuo kurio priklauso galutinis darbo užmokestis.

REKLAMA

„Kiekvienais metais vyksta vadovų vertinimas. Aš suprantu, kad ši vadovė buvo įvertinta gerai arba labai gerai su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis, kaip priedai, kintamoji dalis ir visa kita. Tačiau remtasi tuo, kad merei pasirodė, jog viskas susitvarkė. Bet tokie dalykai patys nesusitvarko, tai nėra dviejų žmonių ar grupuočių konfliktas, tai profesinės sąjungos noras, kad vadovas laikytųsi teisės aktų reikalavimų. Merė tai puikiai žino, jai tai buvo išsakyta susitikime su profesine sąjunga net kelis kartus. Jeigu po pirmo Darbo inspekcijos sprendimo priėmimo, kad direktorė turi laikytis informavimo ir konsultavimo procedūrų, jinai būtų ėmusis administracinių veiksmų, antro karto jau nebūtų. Po antro karto merė irgi nieko nepadarė“, – mano A. Jurgelevičius.

Pasak pašnekovo, Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos patirtis byloja, kad jeigu savivaldybių vadovai nesiima aktyvių veiksmų situacijai suvaldyti, tai tokios situacijos įstaigoje nuolat kartojasi, o nuo to kenčia visa bendruomenė: mokytojai, mokiniai bei net vadovas.

Ištrauka iš direktorės ir mokytojos pokalbio:

Direktorė: Pagal įstatymą jums priklauso nuo 27 dienos. Nemaišykite. Jūs norite gerokai anksčiau išeiti atostogų ir nuo tos dienos, kada jūs negalite išeiti. Įvardinkit, dėl ko jūs norit. Jūs neprašot atostogų, aš jums atostogas ir duodu. Jūs norite kitokių atostogų, ypatingų atostogų, kažkokių tai keistų atostogų. Tai keistos atostogos yra suteikiamos susitarimo būdu. O susitarimo tarp mudviejų nėra. Tai kaip aš galiu jum išleisti?

REKLAMA

Mokytoja: Sakykit, o keistos atostogos yra kodėl?

Direktorė: Todėl , kad jūs anksčiau norit negu visi.

Mokytoja: Bet pripažinkit, kiekvienas darbuotojas turi teisę parašyti, kada jis nori tų atostogų. Toks yra įstatymas.

Direktorė: Tai aš ir nesakau, kad jūs prašot. Turit teisę, nu ir gerai. Bet aš neturiu teisės atsakyti arba suteikti tas atostogas, kada jums užeina į galvą, kada jūs norit. Tai vat (kitos mokytojos pavardė) irgi užėjo.

Mokytoja: Man ne kada užeina, o per mokinių atostogas, mokinių pamokų nebebus, kontaktinių valandų nebebus. Aš tikrai viską paskaičiavau, kad nebūtų mokyklai nuostolio.

Direktorė: Dainora, trumpinkim šituos reikalus, mes nesutarsim. Jeigu nesutarsim, vadinasi, lieka nuo 27 dienos. Jeigu sutariam, tu žinai, ką reikia padaryti. Aš nebenoriu daugiau veltis nei savęs nervinti, nei tavęs.

Mokytoja: Bet direktore, tai jūs norit...

Direktorė: Aš negaliu kitaip. Kaip tu su manim neini į kontaktą, aš irgi neinu į kontaktą.

Mokytoja: Aš einu su jumis į kontaktą.

Direktorė: Neini. Todėl, kad nepasirašinėji. Neklausai, ką sakau, ką reikia padaryti dėl profsąjunginių dalykų, kurie stovi pakabinti. Užtenka dabar ateiti auditui ir viskas bus, užtenka auditui ir viskas, stovim pakabinti be parašų darbo apmokėjimo tvarkos. Kaip tau, fainai? Ir čia mes susitariam? Kaip mes galim susitarti?