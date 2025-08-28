Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

LSDP prezidiumas aptars kandidatūras į postus pasikeitus koalicijai, apsispręs dėl Seimo pirmininko

2025-08-28 07:18 / šaltinis: BNS
2025-08-28 07:18

 Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumas ketvirtadienį nuotoliniame posėdyje aptars kandidatūras į politinius postus pasikeitus valdančiajai koalicijai, taip pat žada galutinį sprendimą dėl to, kas taps Seimo pirmininku.

LSDP prezidiumas aptars kandidatūras į postus pasikeitus koalicijai, apsispręs dėl Seimo pirmininko (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

 Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumas ketvirtadienį nuotoliniame posėdyje aptars kandidatūras į politinius postus pasikeitus valdančiajai koalicijai, taip pat žada galutinį sprendimą dėl to, kas taps Seimo pirmininku.

REKLAMA
4

Naują koaliciją šią savaitę sudarė LSDP, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos parlamente turi 82 atstovus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal koalicinę sutartį, socialdemokratai, kaip ir iki šiol, toliau valdys devynias ministerijas. Vyriausybės sudėtis atnaujinama naująja premjere paskyrus Ingą Ruginienę.

REKLAMA
REKLAMA

Pagal naująją sutartį socdemams atiteko ir Seimo pirmininko pareigybė.

Nepaisant to, kad koalicijos sutarties priede nurodyta, jog partneriai remia Juozo Oleko kandidatūrą į Seimo pirmininko pareigas, partija per prezidiumą ketvirtadienį spręs dėl būsimojo parlamento vadovo.

REKLAMA

LSDP statutas numato, kad partijos pirmininko teikimu prezidiumas aptaria „partijos narių kandidatūras į Vyriausybės narių, Seimo valdybos narių“ ir kitas politinio pasitikėjimo pareigas.

Tačiau trečiadienį kalbėdama su BNS Seimo vicepirmininkė socialdemokratė Rasa Budbergytė sakė, jog LSDP prezidiumas anksčiau nebuvo tinkamai aptaręs J. Oleko kandidatūros, ir pareiškė neatmetanti galimybės pati kandidatuoti į parlamento vadovus.

Naujas Seimo pirmininkas turėtų būti renkamas rugsėjo 10 dieną, prasidėjus parlamento rudens sesijai. Dabar šias pareigas baigia eiti Saulius Skvernelis, tačiau jo vadovaujama Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į naują valdančiąją daugumą nebuvo pakviesta.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų