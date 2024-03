LSA: dėl papildomų lėšų gynybai mažinti GPM dalį savivaldybėms – neatsakinga

„Mažinti savivaldybėms tenkančią GPM dalį skiriant ją gynybai būtų pavojinga ir neatsakinga, nes savivaldybės turi pareigą ne tik užtikrinti dabartines viešąsias paslaugas, bet ir jau dabar ruoštis jas teikti pasikeitus saugumo situacijai“, – komentare BNS teigė Savivaldybių asociacija.

Siekiant didinti krašto apsaugos finansavimą nuo 2,5 proc. iki 3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) Finansų ministerija parengė ir pirmadienį pristatė keturias gynybos finansavimo alternatyvas. Viena jų siūlo savivaldybėmis sumažinti joms tenkančią GPM dalį, tačiau konkrečiai nenurodoma, kiek.

Įplaukų suma

Šiemet savivaldybėms skiriama 51,62 proc. visų GPM įplaukų – ši dalis pernai siekė 50,88 proc.

„Turint galvoje, kad GPM dalis yra pagrindinis savivaldybių pajamų šaltinis, jos sumažinimas ne tik atsilieptų visų pirma pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms, bet ir vėl imtų gilinti socialinę atskirtį bei stabdytų šiuo metu kuriamą kokybiškų viešųjų paslaugų plėtrą. Visa tai geopolitiniame kontekste gali turėti skaudžių pasekmių“, – teigia LSA

Pasak asociacijos, didelė augančių savivaldybių pajamų dalį per pastaruosius metus „suvalgė“ infliacija, be to, auga viešųjų paslaugų, ypač socialinių, švietimo bei sveikatos apsaugos, poreikis, brangsta viešųjų pastatų statybos.

„Lėšų poreikis auga ir toliau augs tokioms valstybės gynybai svarbioms sritims kaip civilinė sauga. Netrukus įsigalios reikalavimas viešosios paskirties pastatuose įrengti priedangas, arba slėptuves. Vadinasi, jei savivaldybėje statoma mokykla ar darželis, jo statyba nuo šiol kainuos daug brangiau“, – teigia LSA.

Gynybai reikia pinigų

Anot LSA, savivaldybių teikiamos viešosios paslaugos susijusios su gynybos poreikiais.

„Savivaldybės puikiai suvokia, kad iškilus poreikiui gintis vietos valdžia bus viena pagrindinių valstybės gynybos grandžių ir darys viską siekiant apsaugoti gyventojus ir padėti kariuomenei“, – teigia LSA.

Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį teigė nepritariantis siūlymui sumažinti savivaldybėms tenkančią GPM dalį.

Pateikti pasiūlymai svarstytini, tik galėčiau dabar iškart pasakyti, kad tokie pasiūlymai, kaip mėginimas finansinę antklodę paimti ir nutraukti nuo savivaldybių ir perkelti į saugumo klausimus, tikrai yra nepriimtinas. Manau, kad savivaldybės ir bendrai stokoja lėšų daugeliui savo funkcijų įgyvendinti“, – žurnalistams Zarasuose pirmadienį sakė G. Nausėda.