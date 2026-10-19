LRT vadovei Garbačiauskaitei-Budrienei – nepalankus tarybos sprendimas dėl pažeidimo

„Palikome galioti rugsėjo mėnesio nepakeistą sprendimą“, – Eltai pranešė LRT tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas.
LRT tarybos pirmininko teigimu, uždaras posėdis svarstant šį klausimą truko dvi valandas – jo metu išklausyta generalinės direktorės, jos advokato bei kitų Tarybos narių pozicija.
„Taryboje išsakyti teisiniai argumentai, atsakant į generalinės direktorės advokato argumentus tarybai atrodė kaip svaresni“, – sakė LRT tarybos pirmininkas.
Tiesa, M. Jurkynas nesutiko atskleisti balsavimo rezultatų, taip pat, ar jame dalyvavo visi LRT tarybos nariai.
„Tokios informacijos diskrecijos tikslais iš uždaro posėdžio ir slapto balsavimo nenorėčiau pasakyti, bet galiu pasakyti, kad sprendimas priimtas laikantis darbo reglamentų ir balsų skaičiaus, kuris pakankamas sprendimui priimti“, – nurodė M. Jurkynas.
ELTA kreipėsi į LRT generalinę direktorę. Gavę atsakymą tekstą papildysime.
Kaip skelbta, rugsėjį posėdžiavusi LRT taryba pripažino visuomeninio transliuotojo generalinę direktorę M. Garbačiauskaitę-Budrienę padariusia pažeidimą, kai viešai skelbiamose programų pirkimų ataskaitose nebuvo atskleisti fizinių asmenų – paslaugų teikėjų – duomenys.
Spalio pradžioje visuomeninio transliuotojo vadovė socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė nesutinkanti su tokiu Tarybos sprendimu ir prašė pakartotinio svarstymo. Jos prašymą LRT Taryba nusprendė tenkinti ir šį klausimą svarstė iš naujo spalio 19-ąją vykusiame uždarame posėdyje.
Pripažintas pažeidimas nelaikomas šiurkščiu
M. Jurkynas anksčiau teigė, kad generalinei direktorei nuspręsta skirti įspėjimą, kuris reiškia, kad šiai padarius panašaus pobūdžio pažeidimą per artimiausius metus būtų svarstoma dėl jos darbo sutarties nutraukimo.
Tiesa, LRT tarybos pripažintas pažeidimas nėra laikomas šiurkščiu, už kurį būtų galima M. Garbačiauskaitę-Budrienę atleisti iš pareigų.
Pati M. Garbačiauskaitė-Budrienė po posėdžio sakė tokį Tarybos sprendimą vertinanti kaip psichologinį spaudimą, tačiau teigė nežinanti, ar dėl to kreipsis į teismą.
ELTA primena, kad Generalinė prokuratūra birželį buvo nustačiusi pažeidimų dėl LRT viešai skelbiamose programų pirkimų ataskaitose neatskleistų fizinių asmenų – paslaugų teikėjų – duomenų. Liepos pradžioje LRT taryba vienbalsiai įpareigojo administraciją pašalinti prokuratūros nustatytus pažeidimus ir pateikti paaiškinimą dėl jų priežasčių.
Tiesa, LRT tarybos pirmininko iniciatyva svarstyti galimą visuomeninio transliuotojo direktorės pažeidimą sukėlė klausimų Seimo nariui konservatoriui Jurgiui Razmai. Jis feisbuke parašė, kad Seimo Audito komitetas metų pradžioje gavo M. Jurkyno raštą, kuriame teigiama, jog detali informacija apie paslaugų sutartis, jų šalis bei konkrečias sumas, remiantis duomenų apsauga, nėra viešinama.
Seimas birželį priėmė LRT įstatymo pataisas, kuriose numatoma, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui galės būti atleidžiamas ne mažiau kaip 2/3 visų Tarybos narių balsų dauguma, jei jis nebeatitiks nepriekaištingos reputacijos reikalavimų arba padarys šiurkštų darbo pareigų pažeidimą.
Dauguma įstatymo pataisų nuostatų įsigalios po kelių metų, bet nauja LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarka pradėjo veikti iš karto, kai buvo pasirašytas teisės aktas.
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