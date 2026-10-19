Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

LRT vadovei Garbačiauskaitei-Budrienei – nepalankus tarybos sprendimas dėl pažeidimo

2026-10-19 15:48 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-19 15:48
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) taryba pakartotinai paliko galioti sprendimą, kuriuo visuomeninio transliuotojo generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė pripažinta padariusi pažeidimą. 

LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė (tv3.lt koliažas)

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) taryba pakartotinai paliko galioti sprendimą, kuriuo visuomeninio transliuotojo generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė pripažinta padariusi pažeidimą. 

REKLAMA
2

„Palikome galioti rugsėjo mėnesio nepakeistą sprendimą“, – Eltai pranešė LRT tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas. 

LRT tarybos pirmininko teigimu, uždaras posėdis svarstant šį klausimą truko dvi valandas – jo metu išklausyta generalinės direktorės, jos advokato bei kitų Tarybos narių pozicija. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Taryboje išsakyti teisiniai argumentai, atsakant į generalinės direktorės advokato argumentus tarybai atrodė kaip svaresni“, – sakė LRT tarybos pirmininkas. 

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, M. Jurkynas nesutiko atskleisti balsavimo rezultatų, taip pat, ar jame dalyvavo visi LRT tarybos nariai. 

REKLAMA

„Tokios informacijos diskrecijos tikslais iš uždaro posėdžio ir slapto balsavimo nenorėčiau pasakyti, bet galiu pasakyti, kad sprendimas priimtas laikantis darbo reglamentų ir balsų skaičiaus, kuris pakankamas sprendimui priimti“, – nurodė M. Jurkynas. 

ELTA kreipėsi į LRT generalinę direktorę. Gavę atsakymą tekstą papildysime. 

Kaip skelbta, rugsėjį posėdžiavusi LRT taryba pripažino visuomeninio transliuotojo generalinę direktorę M. Garbačiauskaitę-Budrienę padariusia pažeidimą, kai viešai skelbiamose programų pirkimų ataskaitose nebuvo atskleisti fizinių asmenų – paslaugų teikėjų – duomenys. 

REKLAMA
REKLAMA

Spalio pradžioje visuomeninio transliuotojo vadovė socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė nesutinkanti su tokiu Tarybos sprendimu ir prašė pakartotinio svarstymo. Jos prašymą LRT Taryba nusprendė tenkinti ir šį klausimą svarstė iš naujo spalio 19-ąją vykusiame uždarame posėdyje. 

Pripažintas pažeidimas nelaikomas šiurkščiu

M. Jurkynas anksčiau teigė, kad generalinei direktorei nuspręsta skirti įspėjimą, kuris reiškia, kad šiai padarius panašaus pobūdžio pažeidimą per artimiausius metus būtų svarstoma dėl jos darbo sutarties nutraukimo. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, LRT tarybos pripažintas pažeidimas nėra laikomas šiurkščiu, už kurį būtų galima M. Garbačiauskaitę-Budrienę atleisti iš pareigų. 

Pati M. Garbačiauskaitė-Budrienė po posėdžio sakė tokį Tarybos sprendimą vertinanti kaip psichologinį spaudimą, tačiau teigė nežinanti, ar dėl to kreipsis į teismą. 

REKLAMA

ELTA primena, kad Generalinė prokuratūra birželį buvo nustačiusi pažeidimų dėl LRT viešai skelbiamose programų pirkimų ataskaitose neatskleistų fizinių asmenų – paslaugų teikėjų – duomenų. Liepos pradžioje LRT taryba vienbalsiai įpareigojo administraciją pašalinti prokuratūros nustatytus pažeidimus ir pateikti paaiškinimą dėl jų priežasčių. 

REKLAMA

Tiesa, LRT tarybos pirmininko iniciatyva svarstyti galimą visuomeninio transliuotojo direktorės pažeidimą sukėlė klausimų Seimo nariui konservatoriui Jurgiui Razmai. Jis feisbuke parašė, kad Seimo Audito komitetas metų pradžioje gavo M. Jurkyno raštą, kuriame teigiama, jog detali informacija apie paslaugų sutartis, jų šalis bei konkrečias sumas, remiantis duomenų apsauga, nėra viešinama. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Seimas birželį priėmė LRT įstatymo pataisas, kuriose numatoma, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui galės būti atleidžiamas ne mažiau kaip 2/3 visų Tarybos narių balsų dauguma, jei jis nebeatitiks nepriekaištingos reputacijos reikalavimų arba padarys šiurkštų darbo pareigų pažeidimą.

Dauguma įstatymo pataisų nuostatų įsigalios po kelių metų, bet nauja LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarka pradėjo veikti iš karto, kai buvo pasirašytas teisės aktas. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų