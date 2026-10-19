LRT taryba iš naujo svarstys klausimą dėl Garbačiauskaitės-Budrienės pažeidimo

„Pagal LRT įstatymą generalinis direktorius gali kreiptis į tarybą, prašydamas persvarstyti sprendimą, išskyrus tą atvejį, kai taryba visa nori atsistatydinti. Tai tam yra duotas 10 dienų terminas įstatyminis, ir šiandien yra paskutinė diena, kada galima tai padaryti. Tai atitinkamai, remiantis LRT įstatymu, organizuojamas prieš tai priimto sprendimo svarstymas“, – Eltai sakė LRT tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas.
Šis klausimas bus svarstomas uždarame LRT tarybos posėdyje.
Kaip skelbta, rugsėjo pabaigoje posėdžiavusi LRT taryba pripažino visuomeninio transliuotojo generalinę direktorę M. Garbačiauskaitę-Budrienę padariusia pažeidimą, kai viešai skelbiamose programų pirkimų ataskaitose nebuvo atskleisti fizinių asmenų – paslaugų teikėjų – duomenys.
Spalio pradžioje visuomeninio transliuotojo vadovė socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė nesutinkanti su tokiu Tarybos sprendimu ir prašė pakartotinio svarstymo.
Pripažintas pažeidimas nelaikomas šiurkščiu
Rugsėjį M. Jurkynas žurnalistams teigė, kad generalinei direktorei nuspręsta skirti įspėjimą, kuris reiškia, kad šiai padarius panašaus pobūdžio pažeidimą per artimiausius metus būtų svarstoma dėl jos darbo sutarties nutraukimo.
Tiesa, LRT tarybos pripažintas pažeidimas nėra laikomas šiurkščiu, už kurį būtų galima M. Garbačiauskaitę-Budrienę atleisti iš pareigų.
Pati M. Garbačiauskaitė-Budrienė po posėdžio sakė tokį Tarybos sprendimą vertinanti kaip psichologinį spaudimą, tačiau teigė nežinanti, ar dėl to kreipsis į teismą.
ELTA primena, kad Generalinė prokuratūra dar birželį buvo nustačiusi pažeidimų dėl LRT viešai skelbiamose programų pirkimų ataskaitose neatskleistų fizinių asmenų – paslaugų teikėjų – duomenų. Liepos pradžioje LRT taryba vienbalsiai įpareigojo administraciją pašalinti prokuratūros nustatytus pažeidimus ir pateikti paaiškinimą dėl jų priežasčių.
Seimas birželį priėmė LRT įstatymo pataisas, kuriose numatoma, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui galės būti atleidžiamas ne mažiau kaip 2/3 visų Tarybos narių balsų dauguma, jei jis nebeatitiks nepriekaištingos reputacijos reikalavimų arba padarys šiurkštų darbo pareigų pažeidimą.
Dauguma įstatymo pataisų nuostatų įsigalios po kelių metų, bet nauja LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarka pradėjo veikti iš karto, kai buvo pasirašytas teisės aktas.
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