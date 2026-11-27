Šiose pareigose jis keičia laikinai organizacijai vadovavusią dalią Jakutavičę, pranešė LPSK.
Pristatydamas savo kandidatūrą, J. Gricius pabrėžė, kad profesinių sąjungų stiprybė turi būti vertinama pagal konkrečius rezultatus darbuotojams – geresnes garantijas, saugesnes darbo sąlygas, didesnius atlyginimus, realią galimybę darbuotojams dalyvauti priimant sprendimus.
„Turime plėsti kolektyvinių sutarčių aprėptį tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose, stiprinti šakines derybas ir skatinti kolektyvinių sutarčių sudarymą įmonėse, kuriose darbuotojų interesams dar nėra atstovaujama kolektyvinių derybų būdu“, – pranešime cituojamas naujasis LPSK vadovas.
J. Gricius nuo 2004 metų dirbo Valstybinėje darbo inspekcijoje, o 2016–2025 m. ėjo Lietuvos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pareigas. Nuo 2026 m. kovo jis dirbo LPSK teisininku.
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) yra didžiausia profesinių sąjungų organizacija Lietuvoje, vienijanti 23 šakines profesines sąjungas ir daugiau nei 52 tūkst. narių. LPSK atstovauja įvairių sektorių darbuotojų interesams nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.
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