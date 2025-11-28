Liubajevas: kontrabandą oro balionais organizuoja Lukašenkos režimas ir nusikaltėliai abiejose sienos pusėse

„Vis daugiau mes matome ir hibridinių veiksmų apraiškų. Tai yra ne naujiena, Baltarusijos režimas ne pirmą kartą organizuoja hibridinę ataką prieš Lietuvą“, – LRT radijui penktadienį kalbėjo R. Liubajevas, aptardamas kontabandos gabenimo meteorologiniais balionais situaciją.
Pasak VSAT vado, kontrabandos temą Minskas šiuo metu aktyviai išnaudoja propagandiniais tikslais, kaltinant dėl šių veiksmų pačius lietuvius.
„Šiuo metu Lukašenkos režimo propagandistai kalba apie tai, kad viską organizuoja lietuviai, atvažiuoja į Baltarusiją. Klausantis tų pranešimų, kartais net susidaro įspūdis, kad lietuviai vos ne gamina Gardino fabrike cigaretes. Tai iš tikrųjų taip nėra“, – aiškino R. Liubajevas.
Anot jo, Baltarusija šiuo atveju net tik kaltina lietuvius dėl išaugusios kontrabandos. Kaip teigė R. Liubajevas, A. Lukašenkos režimas pasitelkia ir nusikaltamas grupuotes, kurios užsiimta kontrabanda.
„Lukašenkos režimas, norėdamas pasiekti savo tikslus, pasitelkia nusikaltėlius ir Baltarusijos, ir Lietuvos Respublikos pusėje. Dėl to mes ir kalbame apie kovą ir su tomis grupuotėmis, kurios užsiima kontrabanda apskritai Lietuvoje ir kontrabanda oro balionais konkrečiai“, – aiškino VSAT vadas.
ELTA primena, kad suaktyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos antplūdžiams, Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti sieną, ji atverta praėjusią savaitę.
Dėl kontrabandinių balionų judėjimo nuo to laiko daugelį kartų sutrikdytas šalies oro uostų darbas, paskutinį kartą – šį savaitgalį, sekmadienio naktį dėl to Vilniaus oro uostas uždarytas du kartus.
Dėl susidariusios situacijos pastaruoju metu šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis, Balatrusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
Kaip skelbta praeitą savaitę, Lietuvos pasieniečių koordinuojamos operacijos visoje šalyje metu buvo sulaikyti su kontrabanda susiję asmenys.
Operacijoje dalyvavo daugiau kaip 100 teisėsaugos institucijų pareigūnų, kurie atliko daugiau kaip 30 kratų Vilniaus ir Druskininkų savivaldybėse bei Varėnos ir Šalčininkų rajonuose, taip pat vykdė kitus veiksmus.
Kratų metu rasta ginklų, kontrabandinių cigarečių bei neteisėtų rūkalų gabenimui oru skirtų GPS įrenginių.
Iki šios operacijos jau buvo nustatyta daugiau nei 100 asmenų, kurie susiję su cigarečių gabenimu oru.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!