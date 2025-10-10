Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus vadovas Gelūnas sustabdė narystę Liberalų sąjūdyje

2025-10-10 12:19 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-10 12:19

Prasidėjus kultūros bendruomenės protestams, juose dalyvaujantis Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) vadovas Arūnas Gelūnas sustabdė savo narystę Liberalų sąjūdyje, teigia šios partijos vadovė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Viktorija Čmilytė-Nielsen (nuotr. Elta)

Prasidėjus kultūros bendruomenės protestams, juose dalyvaujantis Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) vadovas Arūnas Gelūnas sustabdė savo narystę Liberalų sąjūdyje, teigia šios partijos vadovė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

„Jis sustabdė savo narystę prasidėjus šiam pilietiniam judėjimui, puikiai suprasdamas, kad oponentai, mėginantys sumenkinti šį judėjimą, nuolat prikaišios tai, kad jis yra politinės partijos narys. Suprantu jo sprendimą palaikyti distanciją ir jį gerbiu“, – „Žinių radijui“ teigė V. Čmilytė-Nielsen.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Čmilytė-Nielsen taip pat pažymi apgailestaujanti, kad premjerė Inga Ruginienė, penktadienį atsakinėdama į Seimo narių klausimus, kultūros bendruomenės protestą įvardijo kaip opozicijos veikimą.

„Man asmeniškai buvo labai apmaudu ir gaila girdėti Ingos Ruginienės pasisakymus iš tribūnos, kuomet ji kultūrininkų protestą, visą bendruomenės protestą, iš esmės prilygino opozicijos piktybiniam veikimui“, – sakė liberalė.

„Man atrodo, kad tai ir įrodo, kad ji neišgirdo kultūrininkų balso, jų pagrindinio pasakymo, kad tai yra pilietinis, visuomeninis judėjimas, nuo politikos besistengiantis tikrai išlaikyti didelę distanciją. Ir tai reikėtų girdėti, tai reikėtų gerbti“, – pridūrė ji.

ELTA primena, kad Lietuvos nacionalinis dailės muziejus antradienį Vyriausybės kanceliariją informavo norintis atsiimti visus Vyriausybės rūmuose ir premjerės rezidencijoje nuo 2018 m. eksponuojamus kūrinius. Dalį kūrinių LNDM žada atsiimti ir iš Prezidentūros – prašymas bus išsiųstas artimiausiu metu. 

Sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo R. Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.

Dėl sprendimo Kultūros ministeriją perduoti „Nemuno aušrai“, nuo Prezidentūros, Kultūros ministerijos bei Vyriausybės atsiribojo bei nutraukė bendradarbiavimą ne viena kultūros įstaiga ir iniciatyva.

