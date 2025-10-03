Lietuvoje susipykus totoriams ir musulmonams, įsikišo Kasčiūnas: „Žiūrėkite, niekas čia jūsų nebijo, tą aiškiai supraskite“

Pasak L. Kasčiūno, naujieji musulmonai kelia nerimą dėl grėsmės nacionaliniam saugumui.
Viena Kauno mečetė, kurioje meldžiasi musulmonai, beveik šimtą metų priklausė Lietuvos totoriams. Dabar ten šeimininkauja prieš 6 metus įsikūręs muftiatas, o Lietuvos totoriai sako ten kojos nekeliantys.
„Kokią teisę išvis turi perimti iš tos senosios bendruomenės turtą. Kažkam tai patiko kaimyno namas, aš einu ir sakysiu, tu išsikraustyk, aš ateisiu čia gyventi“, – situaciją aiškino Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas Motiejus Jakubauskas.
„Čia yra tik šmeižtas arba klaidingos informacijos pateikimas, arba visuomenės klaidinimas. Jūs galite pabandyti nors ir šiandien nuvažiuoti į bet kokią mūsų muftiatui priklausančią mečetę arba maldos namus, visada atrakinta“, – gynėsi muftijus Aleksandras Beganskas.
Atrakinta, tačiau kaip rodo muftiato pranešimas, dar prieš 6 metus rašytas Lietuvos totorių bendruomenių sąjungai, jai draudžiama be leidimo naudotis religinės bendruomenės nuosavybės ir autorinėmis teisėmis priklausančiu turtu.
„Lietuvos totoriai pasistatė mečetes sau, ne musulmonų pasauliui, ne kam kitam“, – kalbėjo Vilniaus totorių bendruomenės narė Tamara Bairašauskaitė.
Didėja grėsmė totorių kaimui
„Mūsų totoriai išstumiami iš savo nuosavybės, iš savo mečečių. Tai atsitiko jau Kauno mečetėje, dabar 40 totorių kaime klausimas, kokia linkme“, – klausė Seimo narė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė.
Dabar Keturiaasdešmties totorių kaime, kuriame, kaip skaičiuojama, iš tiesų gyvena apie 120 totorių, mečetėje meldžiasi vietos totorius. Tačiau vietos bendruomenės atstovai baiminasi, kad netrukus šią mečetę, kaip ir Kaune, perims nauja Musulmonų religinių bendruomenių taryba.
„Visiškai neaiškūs žmonės nori perimti bendruomenės valdymą, pakeisti jėgų santykį, tas labai keista ir mus neramina“, – baimėmis dalinosi Lietuvos totorių atstovas Adas Jakubauskas.
„Lietuvos totorių bendruomenė išnyks po 10 metų, jeigu jinai negaus finansavimo kaip istorinė Lietuvos totorių bendruomenė“, – grėsmę įvardijo T. Bairašauskaitė, vadindama tai „kultūriniu totorių bendruomenės naikinimu“.
Apkaltino Seimo narį
Seimo narė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė į spaudos konferenciją Seime pakvietė Lietuvos totorius ir naują muftijų su jo bendraminčiais. Tačiau muftijus nė nespėjus baigtis spaudos konferencijai užsipuolė Seimo narį L. Kasčiūną.
„Laurynai, jūs man pasakėte, „aš esu katalikas, aš nenoriu čia musulmonų“, ir čia buvo nedviprasmis sakinys, ir aš jums pasakiau, kad jūs esate nacistas. Nacis“, – kaltino A. Beganskas.
„Jeigu nacis, gali tekti eiti į teismą kartu. Būkite geras. Pirmiausia, žiūrėkite, niekas čia jūsų nebijo, tą aiškiai supraskite, ir čia jeigu kelsite balsą, jis bus nuleistas“, – atkirto L. Kasčiūnas.
Lietuvos totorių likę apie 2,7 tūkst. O atvykėlių musulmonų visoje Lietuvoje skaičiuojama per 20 tūkst.
„Mes negalime turėti paralelinių visuomenių, ką turi mūsų sąjungininkai vakaruose, kurios nesiintegruoja, kurios negerbia mūsų tradicijų, negerbia mūsų gyvenimo būdo“, – kalbėjo Seimo narys.
Grėsmė saugumui įvardinta anksčiau
Nors Lietuvos totoriai kreipėsi pagalbos į Teisingumo ministeriją, kad neregistruotų naujų bendruomenės vadovų, Teisingumo ministerija ne jų pusėje.
„Įvertinus, kad šis prašymas atitiko teisės aktų reikalavimus, taip pat – kad tuometinė pirmininkė ministerijai teikė prieštaringą informaciją, ministerija priėmė sprendimą patvirtinti Juridinių asmenų registro duomenų pakeitimus pagal gautą prašymą“, – atsakė Teisingumo ministerija.
VSD jau anksčiau buvo pasisakęs apie galimas grėsmes iš atvykėlių musulmonų.
Kaip rašoma VSD grėsmių ataskaitoje, „labai tikėtina, kad šios bendruomenės nariai sieks kurti atskirus ar neoficialius maldos namus, o į radikalizmą linkę asmenys, neatmestina, pradės burtis į uždaras grupes, kuriose, kaip žinoma iš kitų Europos valstybių patirties, didėja radikalizacijos tikimybė.“
Laurynas Kasčiūnas žada kreiptis į VSD, jog šis įvertintų susidariusią situaciją musulmonų bendruomenėje nacionalinio saugumo požiūriu.
