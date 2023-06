Lietuviai ėmė masiškai šluoti šias prekes: „Vejamės Vakarų šalis“

Fantazijos „LT“ vadovas ir verslininkas Povilas Klusaitis teigia, kad žmonės gėdijasi ateiti į fizinę parduotuvę, todėl renkasi sekso žaislus įsigijai internetu, tarp populiariausių kategorijų „BDSM“ prekės.

„Žymiai didesnė dalis siunčiasi į namus, nes jiems yra toks barjeras nueiti į parduotuvę ir nepažįstamam žmogui pasakoti apie savo džiaugsmus ar problemas“, – sako jis.

„Nenustebinsiu, nes pas mus yra dvi pabiriausios prekių kategorijos: moteris perka vibratorius, vyrai perka masturbatorius.

REKLAMA

REKLAMA

Ką pastebime dabar, auganti prekių kategorija yra „BDSM“ prekės, tai yra tokios prekės, kurios skirtos nešti prieskonį į seksualinį gyvenimą, tai – visokie botagėliai, antrankiai ir panašūs dalykai. Tai ši kategorija paskutiniu metu sparčiai auga“, – sako jis.

REKLAMA

P. Klusaitis: „Vejamės Vakarų šalis“

Verslininkas naujienų portalui tv3.lt pasakojo, kad per kelerius metus paklausa sekso prekėms išaugo ženkliai, tam įtakos turėjo pandemija.

Tačiau vyras pabrėžia, kad tokiais tempais Lietuva vejasi kitas Vakarų šalis, kur puse suaugusių žmonių savo seksualinį gyvenimą paįvairina žaislais ir kitomis prekėmis.

„Lietuviai prisipratina. Mes esame 14 metų ir kokį 10 metų mūsų visas verslas ėjo beveik tolygiai ir paskutinius 3-4 metus tiek mūsų apyvartos, tiek visos rinkos apyvartos išaugo ne procentais, o 3-4 kartus.

REKLAMA

REKLAMA

Prie to prisidėjo pandemija, prie to prisidėjo vieši žmonės, kurie pradėjo šnekėti apie seksą. Tai akivaizdu, kad sparčiais žingsniais vejamės Vakarų šalis, kur erotinius žaislus naudoja bene puse suaugusių žmonių“, – aiškino jis.

P. Klusaitis: „Pokalbiai apie seksą yra svarbūs“

Anot „Fantazijos LT“ vadovo, lietuviai nesikuklino ir atsakė į visus klausimus, o tai reiškia vieną – lietuviai nori kalbėti apie seksą ir nebijo.

Jis taip pat sako, kad sekso tema Lietuvoje darosi vis dažnesnė ir patrauklesnė, šiuo klausimus jis skatina žmones nuolat edukuotis ir diskutuoti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Mes pradėdami šitą tyrimą, turėjome tokią baimę, kad kas antras gali nenorėti atsakyti į mūsų klausimus ir buvome tikrai nustebę, kad į daugelį klausimų vos pora žmonių pasirinko variantą, kad „ne, nenori atsakyti“, o daugelis rinkosi kažkokius variantus. Tai parodo, kad pokalbiai apie seksą yra svarbu ir taip pat, kad daugelis turi nuomonę.

Mes savo tyrime uždavėme vieną iš tokių klausimų: kaip vertinate savo kokybę nuo 1 iki 10? Ir balas, kurį gavome buvo 6,5 kas yra žemiau negu gerai, bet jeigu būtume šitą tyrimą darę prieš kokius penkerius metus, tas balas būtų buvęs žemesnis, nes per pastaruosius metus pastebime, kad pokalbiai apie seksą Lietuvoje tapo tikrai atviresni ir panašu, kad visuomenė išlaisvėja ir sekso tema suprantame, kad yra labai svarbi gyvenimo dalis ir reikia apie ją šnekėtis, edukuotis, diskutuoti ir tuo džiaugtis“, – vardijo P. Klusaitis.

REKLAMA

Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (58 nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) +54 Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

(58 nuotr.) FOTOGALERIJA. Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas

Daugiau nei puse žmonių įvardino, kad norėtų mylėtis dažniau

„Fantazijos LT“ vadovas ir verslininkas P. Klusaitis sako, kad tyrimas parodė, jog tie kurie mylisi dažniau savo seksualinį gyvenimą laiko geresniu, priešingu atveju, tie kurie mylisi rečiau – jaučiasi juo nepatenkinti.

Verslininkas teigia, kad žmonės su aukštuoju išsilavinimu, turintys didesnes pajamas seksu užsiima kur kas rečiau.

„Ką mes pastebėjome, kad žmonės, kurie pasakė, kad mylisi dažniau – jie įvardijo, kad ir jų seksualinis gyvenimas yra geresnis. O tie, kurie mylisi rečiau, jiems kažkodėl tokia tendencija yra, kad sau davė žemesnius balus savo seksualiniam gyvenimui.

REKLAMA

Taip pat, gana akivaizdžiai pasimatė, kad žmonės, kurie yra labiau užimti, aukštesnio išsilavinimo, turintys didesnes pajamas – jie savo seksualinį gyvenimą vertina prasčiau, turbūt todėl nes jie neturi laiko tam skirti dėmesio.

Jeigu tavo lūkestis nėra turėti to sekso ir tu džiaugiesi tuo ką turi, čia, kaip ir sakė seksologė – tai nekenkia santykiams, puiku, jeigu atitinka tavo lūkesčius. Bet mūsų tyrime net 58 proc. žmonių įvardino, kad jie norėtų mylėtis dažniau. Jeigu lūkestis yra kitos, tai akivaizdu, kad lūkesčio reikėtų siekti ir tai turėtų pagelbėti“, – aiškina jis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Šalies gyventojų nuomonės ir elgsenos tyrimo dėl seksualinio gyvenimo apklausa rodo, kad 34 proc. apklaustųjų lytiniais santykiais užsiimtu žymiai dažniau, 5 proc. gyventojų seksu norėtų užsiimti rečiau nei užsiima dabar.

Tyrimo duomenimis, 8 proc. apklaustųjų lytiniais santykiais užsiima kasdien ar beveik kasdien. Tuo metu daugiau nei ketvirtadalis (28 proc.) – du-tris kartus per savaitę. Penktadalis (19 proc.) – kartą per savaitę, 17 proc. – du ar tris kartus per mėnesį. Dar 8 proc. lytiniais santykiais beveik neužsiima arba apskritai neužsiima.