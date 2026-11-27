„Pirkinys Lietuvai kainuoja apie 1,3 mlrd. Vėlgi kaina buvo derybų objektas, ir kai penkios šalys perka kartu, tai pavyksta kainą gauti geresnę. Tai tą pavyko pasiekti. Dabar didžioji dalis įrangos atvyks iki 2030 metų, o toliau yra deramasi su tiekėju, kad maksimaliai pilnas užsakymo kiekis atvyktų iki 2030 metų. Yra susiderėta su visomis šalimis, kad Lietuva būtų pirmoji, kuri pradėtų gauti šią techniką“, – penktadienį pasirašymo ceremonijoje Stokholme sakė R. Kaunas.
Ministras patikslino, kad iki 2030 metų turėtų būti pristatyta daugiau nei pusė kovos mašinų. Nors Lietuvos tikslas – iki šio termino gauti visą užsakymą, gamintojas nurodo, kad to gali nepavykti padaryti, todėl su juo deramasi dėl galimybės kuo labiau paspartinti gamybą ir pristatymą.
„Mūsų tikslas, kad visa technika atvyktų iki 2030 metų, bet tiekėjas indikuoja, kad šimto procentų tikslo įgyvendinti nepavyks, todėl mūsų dabar spaudimas gamintojui, privačiam gamintojui, kad maksimaliai daug mes gautume iki 2030 metų“, – kalbėjo R. Kaunas.
Šiemet kovos mašinų įsigijimui numatyta skirti apie 400 mln. eurų. R. Kaunas paaiškino, kad tai yra pradinė įmoka, o visa projekto vertė siekia 1,3 mlrd. eurų.
Ministro teigimu, įsigijimas apima ne tik kovos mašinas, bet ir logistikos bei aptarnavimo paketus. Dalis technikos bus surenkama ir aptarnaujama Lietuvoje, o tai, pasak jo, prisidės prie darbo vietų kūrimo ir šalies ekonomikos.
„Mes šnekame ne vien apie įsigytą techniką, mes šnekame ir apie logistinį paketą, mes šnekame ir apie aptarnavimo paketą. Tai yra mūsų ekonomikos dalis, kuri kurs Lietuvoje ekonomiką, tai reiškia, Lietuvoje kursis darbo vietos ir bendradarbiavimas, ir bent jau dalis šios technikos bus renkama ir aptarnaujama Lietuvoje“, – sakė ministras.
R. Kauno teigimu, derybos dėl kovos mašinų įsigijimo buvo ilgos ir sudėtingos, nes iš pradžių bendrame pirkime dalyvavo šešios, vėliau – penkios valstybės. Reikėjo suderinti ne tik kainą ir pristatymo terminus, bet ir techninius reikalavimus, naują kovos mašinų komplektaciją bei pramoninio bendradarbiavimo sąlygas.
„Tai nėra paprasti projektai, kad nueiname ir nuo lentynos nusiperkame kažką. Deja, ginkluotės įsigijimai, ypatingai tokio masto ginkluotės įsigijimai, yra gana komplikuoti ir sudėtingi. Svarbiausia, kad mes sugebėjome pasiekti šitą susitarimą“, – teigė ministras.
Jis pridūrė, kad visų šalių bendro projekto vertė viršija 7 mlrd. eurų.
Vėlavimas divizijos kūrimo nesutrikdys
R. Kaunas tikino, kad galimas dalies technikos pristatymo vėlavimas neturėtų sutrikdyti Lietuvos kariuomenės divizijos kūrimo. Pasak jo, kariuomenė jau yra numačiusi rizikų valdymo planą ir prireikus laikinai pasitelks kitą turimą techniką.
„Pirmiausia, (...) mes turime ketverius metus ir nereikia kelti panikos dėl divizijos. Divizijos data yra 2030 metai ir technika, kuri bus gauta iki 2030 metų, yra skirta divizijai. Toliau su Lietuvos kariuomene jau yra sudėliotas rizikų valdymo planas. Tai reiškia, jeigu kažkokios mažesnės dalies CV90 negauname iki 2030 metų, yra kita technika, su kuria Lietuvos kariuomenė laikinai sukuria reikiamą karinį efektą. Mes ir šiandien turime technikos, mes ir įsigijome naujos technikos, taip kad svarbiausia, kad yra aiškus planas ir padėtis yra valdoma“, – aiškino ministras.
Lietuva CV90 kovos mašinas įsigyja kartu su Suomija, Švedija, Norvegija ir Nyderlandais. Derybos dėl bendro pirkimo užtruko keliais mėnesiais ilgiau, nei planuota, nes valstybėms reikėjo suderinti sutarties sąlygas, tiekimą ir technologinius klausimus.
Atskirą pramoninio bendradarbiavimo sutartį Lietuvoje planuojama pasirašyti gruodžio 2 dieną. Tuomet, pasak R. Kauno, bus galima plačiau pristatyti, kokios Lietuvos įmonės dalyvaus projekte, kokio dydžio investicijų ir ekonominės naudos tikimasi.
Kaip skelbė ELTA, techninį susitarimą dėl bendradarbiavimo įsigyjant CV90 Lietuva su penkiomis Europos valstybėmis pasirašė pernai lapkritį.
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