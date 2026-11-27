„Aš taip pat noriu, kad statutiniams pareigūnams būtų užtikrinti didesni atlyginimai, geresnės tarnavimo sąlygos, kadangi jie prisideda prie vidaus saugumo (...), tačiau mes negalime supriešinti dviejų ministerijų – Vidaus reikalų ministerijos ir Krašto apsaugos ministerijos. Mes privalome kariuomenės vystymui skirti ne mažiau kaip 5 proc. BVP. Mums iš tikrųjų reikėtų 5,5 proc. BVP arba dar didesnių lėšų“, – LRT radijui teigė R. Kaunas.
Kaunas nepritaria gynybos finansavimo perskirstymui: ne mažiau kaip 5 proc. BVP turi būti skirta kariuomenei
Pasak jo, šiuo metu Lietuva vysto kariuomenės diviziją, oro gynybą, jūrų ir pasienio apsaugos pajėgumus, todėl būtinos investicijos į naują techniką ir ginkluotę, taip pat naujų sutarčių sudarymas.
Ministras pabrėžė, kad dabartinis finansavimas leidžia tęsti kariuomenės pajėgumų plėtrą, tačiau lėšų perskirstymas sukeltų papildomų iššūkių, o mažinimas galėtų apsunkintų kariuomenės pajėgumų plėtrą.
„Tai, ką gali Vakarų Europos valstybės, esančios toliau nuo Rusijos, negali Šiaurės rytų Europos valstybės. (...) Šiaurės valstybės, Baltijos valstybės Lenkija – mes visi esame arba 5 proc. ribose arbe netoli to ir skiriame kariuomenių vystymui. Tuo metu Vakarų Europos valstybės gali sau leisti lengviau ir laisviau žiūrėti“, – sakė R. Kaunas.
Kaip skelbta, pirmadienį po koalicinės tarybos posėdžio Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Virginijus Sinkevičius žurnalistams sakė, kad statutinių pareigūnų atlyginimų didinimas yra vienas svarbiausių demokratų prašymų kitų metų biudžetui.
Jis teigė, kad papildomų lėšų didesniam pareigūnų algų kėlimui galima būtų rasti gynybai skirtuose asignavimuose.
2027 metų valstybės biudžeto projekte dabar numatyta, kad kitąmet viešajam saugumui bus skirta 921,8 mln. eurų, pareigūnų atlyginimai būtų didinami 7,5 proc.
Anksčiau vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas tvirtino, kad buvo siekiama, jog pareigūnų algos didėtų 12–15 proc., tačiau tokiai siekiui nepakanka lėšų.
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