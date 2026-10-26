Lietuva perima pirmininkavimą Baltijos Asamblėjai

Šis pirmininkavimas truks metus.
Taline per 45-ąją sesiją naujuoju BA prezidentu išrinktas Seimo narys, Seimo delegacijos šioje organizacijoje pirmininkas Giedrius Drukteinis.
Anot pranešimo, pagrindinis Lietuvos pirmininkavimo BA prioritetas 2027 metais bus investicijos į bendrą saugumą ir atsparumą.
„Vis labiau nenuspėjamame pasaulyje turime būti pasirengę ne tik reaguoti į grėsmes, bet ir jas numatyti. Dirbdami kartu, dalydamiesi savo patirtimi ir sujungdami savo pajėgumus, stipriname visas tris Baltijos valstybes“, – sakė G. Drukteinis.
Antrasis Lietuvos pirmininkavimo BA prioritetas 2027 metais – investicijos į stipresnį ir vieningesnį Baltijos valstybių balsą.
Pasak naujojo BA prezidento, Baltijos valstybių bendradarbiavimas neturėtų apsiriboti vien parlamentų ir vyriausybių lygmeniu, jis turėtų sukurti konkrečias galimybes trijų valstybių piliečiams, įmonėms, bendruomenėms ir jaunimui.
Trečiuoju prioritetu nurodytos investicijos į žinias, inovacijas ir ateities kartas.
Baltijos Asamblėja yra Lietuvos, Estijos ir Latvijos parlamentų tarptautinio bendradarbiavimo organizacija, įkurta 1991-ųjų lapkritį Taline. Asamblėjos sekretoriatas dirba Rygoje.
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