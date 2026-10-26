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Lietuva perima pirmininkavimą Baltijos Asamblėjai

2026-10-26 09:43 / šaltinis: BNS
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2026-10-26 09:43
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Nuo kitų metų sausio 1-osios Lietuva perima pirmininkavimą Baltijos Asamblėjai (BA), pirmadienį pranešė Seimas.

Pirmasis naujai išrinkto Seimo posėdis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Nuo kitų metų sausio 1-osios Lietuva perima pirmininkavimą Baltijos Asamblėjai (BA), pirmadienį pranešė Seimas.

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Šis pirmininkavimas truks metus.

Taline per 45-ąją sesiją naujuoju BA prezidentu išrinktas Seimo narys, Seimo delegacijos šioje organizacijoje pirmininkas Giedrius Drukteinis.

Anot pranešimo, pagrindinis Lietuvos pirmininkavimo BA prioritetas 2027 metais bus investicijos į bendrą saugumą ir atsparumą.

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„Vis labiau nenuspėjamame pasaulyje turime būti pasirengę ne tik reaguoti į grėsmes, bet ir jas numatyti. Dirbdami kartu, dalydamiesi savo patirtimi ir sujungdami savo pajėgumus, stipriname visas tris Baltijos valstybes“, – sakė G. Drukteinis.

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Antrasis Lietuvos pirmininkavimo BA prioritetas 2027 metais – investicijos į stipresnį ir vieningesnį Baltijos valstybių balsą.

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Pasak naujojo BA prezidento, Baltijos valstybių bendradarbiavimas neturėtų apsiriboti vien parlamentų ir vyriausybių lygmeniu, jis turėtų sukurti konkrečias galimybes trijų valstybių piliečiams, įmonėms, bendruomenėms ir jaunimui.

Trečiuoju prioritetu nurodytos investicijos į žinias, inovacijas ir ateities kartas.

Baltijos Asamblėja yra Lietuvos, Estijos ir Latvijos parlamentų tarptautinio bendradarbiavimo organizacija, įkurta 1991-ųjų lapkritį Taline. Asamblėjos sekretoriatas dirba Rygoje.

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