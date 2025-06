Lietus neišgąsdino: sostinėje vėl burzgia traktoriai, ūkininkai renkasi protestuoti

Nuo trečiadienio 9 val. ryto prie Seimo apribotas eismas. Maždaug 10:20 val. į Nepriklausomybės aikštę prie Seimo atvyko pirmieji ūkininkų traktoriai.

Protesto metu tvarką prižiūri policija, Vilniaus viešosios tvarkos pareigūnai.

Ribojmas eismas

Praėjusią savaitę prie Seimo protestavę ūkininkai buriasi vėl išreikšti nuogąstavimus ir nepasitenkinimą dėl kelią besiskinančios Vyriausybės parengtos mokesčių reformos.

„Įvykiai kol kas dar karšti, mūsų ūkininkai pamatė valdančiosios daugumos požiūrį į juos, specifiškai socialdemokratų, kadangi labai mažai iš jų atėjo pas mus pasisakyti. Iš pavienių politikų išgirdome kaltinimų mums, bendruomenė į visa tai itin jautriai reaguoja“, – prieš savaitę, po pirmojo ūkininkų protesto, Eltai teigė Lietuvos grūdų augintojų asociacijos (LGAA) pirmininkas Audrius Vanagas.

Kaip jau buvo skelbta, birželio 19 d. greta Seimo susirinkę ūkininkai protestavo prieš Vyriausybės mokesčių reformą ir reikalavo, kad parlamentas sumažintų siūlomus gyventojų pajamų mokesčių (GPM) tarifus. Įspėjamajame proteste „NE – mokesčių buldozeriui“ žemdirbiai pasirodė su keliais šimtais traktorių.

Pirmadienį Vilniaus miesto savivaldybės atstovas Gabrielius Grubinskas teigė, kad būsimo protesto metu Gedimino prospekte nuo A. Goštauto g. iki Gynėjų g. ir Gynėjų gatvės dalyje nuo Gedimino pr. iki A. Tumėno g. galės stovėti 300 ūkio technikos vienetų.

Šiose gatvėje nuo birželio 25 d. 9 val. iki birželio 26 d. 21 val. bus ribojamas ir transporto eismas.

Pačiame proteste dalyvauti žada apie 500 žmonių.

Seimas balsuos dėl mokesčių pakeitimų

Ketvirtadienį Seimas planuoja paskutinį kartą balsuoti dėl daugiausia diskusijų sukėlusių GPM ir nekilnojamojo turto (NT) mokesčio pakeitimų.

Po svarstymo pritarta gyventojų pajamas nuo 2026-ųjų apmokestinti progresyviau, trimis tarifais – 20, 35 ir 32 proc.

Tačiau Seime gimė iniciatyvų taikyti pajamų mokesčio lengvatas žemdirbiams – siūlyta jų iki 12 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) per metus (kitąmet – apie 27,6 tūkst. eurų) pajamas apmokestinti 5 proc., nuo 12 iki 36 VDU (apie 83 tūkst. eurų) – 15 proc., didesnėms nei 36 VDU taikyti 20 proc., tačiau šią iniciatyvą Seimas atmetė.

Dabar užregistruotas ir siūlymas, kad ūkininkų pajamos būtų apmokestintos dviem tarifais – 15 ir 20 proc., priklausomai nuo to, ar per metus gavo mažiau, ar daugiau nei 36 VDU sudarančias pajamas (maždaug 138 tūkst. eurų per metus).

Mokesčių pakeitimai turėtų įsigalioti nuo 2026-ųjų.

Žemaitaitis: priėmę mokestinius pokyčius, stambiems ūkininkams siūlysime būdą steigti UAB

Seime kelią skinantis mokestiniams pakeitimams, valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigia, kad Seimui siūlys modelį, pagal kurį stambūs ūkininkai, gaunantys iki 300 tūkst. eurų metinių pajamų, galėtų veikti uždarosios akcinės bendrovės (UAB) modeliu.

„Diskutuojamas klausimas, kaip didiesiems ūkininkams padėti pereiti prie uždarųjų akcinių bendrovių (veikimo modelio – ELTA). Modelį su premjeru jau esame sugalvoję, reikia tik teisinę bazę visą pakeisti“, – „Žinių radijui“ trečiadienį sakė R. Žemaitaitis.

Anot jo, kartu bus siūloma neapmokestinti tiesioginių žemdirbių gaunamų išmokų.

„Didieji ūkininkai, stambieji ūkininkai, kurių pajamos yra iki 300 tūkst. (eurų – ELTA), jie galės pereiti į UAB ir jų pelno mokestis bus 7 proc. ir tokiu atveju bus dividendai (apmokestinami – ELTA)“, – aiškino parlamentaras.

Pagal parlamente jau priimtus Pelno mokesčio įstatymo pakeitimus, šis mokestis smulkioms ir vidutinėms įmonėms nuo kitų metų sieks 7 proc., stambioms – 17 proc.

R. Žemaitaičio teigia pasigendantis finansų ministro komunikacijos su žemdirbių bendruomene, kaip pertvarka iš tikrųjų paveiks jų pajamas.

„Ūkininkai labai daug nežino informacijos, jais yra manipuliuojama – ypatingai manipuliuojama smulkiais ir mažais ūkininkais, jiems realiai niekas nesikeičia, (…) tiesiog su jais reikia kalbėtis. Yra didžioji problema komunikacija“, – pridūrė politikas.

Jaunieji ūkininkai rėžė prie Seimo protestavusiems kolegoms

Praėjusią savaitę prie Seimo pusantro tūkstančio ūkininkų su traktoriais mitingavo prieš planuojamą mokesčių reformą. Tiesa, į protestą iš visos Lietuvos suvažiavo stambiausi ir vidutiniai ūkininkai, kurie ir uždirba daugiausiai. Smulkieji ūkininkai tikina, kad tai – turtingųjų ūkininkų protestas, kurie labiausiai aptekę pinigais ir didesnius mokesčius susimokėti gali.

Premjeras Gintautas Paluckas turtingųjų ūkininkų spaudimui mažinti gyventojų pajamų mokestį nepasiduoda ir siūlymų neatsiima. Patys prie Seimo suvažiavę mitingo dalyviai aiškino, kad dabar net stambesnius ūkius išlaikyti sunku, todėl bet koks drastiškas mokesčių pakėlimas šalies ūkius žlugdo.

Kaip ūkininkai žadėjo, taip ir padarė. Susėdo ir savo traktorius ir ketvirtadienį atvažiavo prie Lietuvos Respublikos Seimo. Taip jie protestuoja prieš valdžios stumiamą mokesčių reformą, kuri, kaip sako ūkininkai, sužlugdys Lietuvos ūkius.

„Apie 140 traktorių yra, netoli pusantro tūkstančio netgi, sako, yra atvykę ūkininkų“, – teigė Grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas.

Premjeras dar kartą pakartojo – gyventojų pajamų mokesčio tarifai nebus peržiūrimi, mat ūkininkai ir taip turi nemažai lengvatų.

„Tai gerai, kad ministras savo sektoriumi rūpinasi, bet sprendimus galutinius priima Seimas. Vyriausybė yra jau pareiškusi savo poziciją dėl mokesčių paketo ir mokesčių paketą pateikė Seimui“, – sakė G. Paluckas.

Viena iš ūkininkų organizacijų – Jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga – ketvirtadienį ryte paskelbė nepalaikanti protesto, nes jis tenkina tik stambiausių ir turtingiausių ūkininkų interesus, o daugumos smulkiųjų ūkininkų reforma nepaliečia.

„Nei tų automobilių, nei tų vilų, nei Ispanijoj kažkokių namų – kuriam savo gerbūvį aplink ūkį ir viskas. Tai susiję labiausiai su ūkiu ir puoselėjam ūkį, o save pamirštam“, – kalbėjo Tauragės rajono ūkininkas Paulius Macas.

Susitikime su mitingo organizatoriais premjeras dar kartą pakartojo, kad gyventojų pajamų mokesčio tarifai bus teikiami tokie, kokie ir siūlomi. Seime jie bus svarstomi kitą savaitę, taigi ūkininkai ruošiasi naujiems mitingams.