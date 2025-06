„UFC 317“ svėrimai: užfiksuotas kurioziškas nesklandumas, patvirtintos titulinės kovos

Buvęs puslengvio svorio čempionas penktadienio rytą per oficialius „UFC 317“ turnyro svėrimus pirmasis žengė ant svarstyklių ir atrodė užtikrintas, kad lengvai pasieks 155 svarų ribą, tačiau kai Nevados valstijos atletikos komisijos vykdomasis direktorius Jeffas Mullenas iš pradžių paskelbė, kad I. Topuria sveria 155,5 svaro – tai yra daugiau nei leidžiama titulinei lengvojo svorio kovai.

Iš pradžių niekas nesureagavo, o I. Topuria atliko įprastą pozavimą po svėrimo, tačiau tuomet jam buvo liepta nenulipti nuo svarstyklių. J. Mullenas grįžo prie svarstyklių, jas sureguliavo ir pasakė: „155. Suklydau.“

Ilia Topuria had a minor scare after the commission read off the wrong weight during his weight-in ahead of #UFC317 pic.twitter.com/JlKoolRtG9