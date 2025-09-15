Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Lazdijų rajone rastos meteorologinio oro baliono liekanos su kontrabandinėmis cigaretėmis

2025-09-15 09:36 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 09:36

Lazdijų rajone pirmadienio naktį rastos meteorologinio oro baliono liekanos su kontrabandinėmis cigaretėmis, pranešė policija.

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

0

Anot Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, apie 1.20 val. Buckūnų kaime, laukuose, rastos meteorologinio oro baliono liekanos su ryšuliu, kuriame buvo 1,5 tūkst. pakelių cigarečių, pažymėtų Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais. 

Įtariamieji (gim. 1993 m. ir gim. 1992 m.) sulaikyti ir uždaryti į ilgalaikio sulaikymo patalpą. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kontrabandos. 

