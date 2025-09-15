Lazdijų rajone rastos meteorologinio oro baliono liekanos su kontrabandinėmis cigaretėmis

Anot Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, apie 1.20 val. Buckūnų kaime, laukuose, rastos meteorologinio oro baliono liekanos su ryšuliu, kuriame buvo 1,5 tūkst. pakelių cigarečių, pažymėtų Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais.
Įtariamieji (gim. 1993 m. ir gim. 1992 m.) sulaikyti ir uždaryti į ilgalaikio sulaikymo patalpą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kontrabandos.
