  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Lazdijų rajone esančiame žirgyne sprogo pečius

2025-10-31 09:35 / šaltinis: ELTA
2025-10-31 09:35

Lazdijų rajone esančiame žirgyne ketvirtadienio vakarą sprogo malkinis pečius, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

Lazdijų rajone esančiame žirgyne ketvirtadienio vakarą sprogo malkinis pečius, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

0

Ugniagesių duomenimis, 21.34 val. pranešta, kad Seirijų miestelyje, Metelių gatvėje, žirgyne, sprogo malkinis pečius, o aplink jį dega daiktai.

Atvykus į įvykio vietą, joje atviros liepsnos nebuvo. Katilinės patalpoje rasti aplink pečių degantys popieriai, patalpa uždūminta. Anot PAGD, gaisro metu aprūko katilinės patalpos sienos. 

Išsaugota ferma su viduje buvusiais 50 žirgų, taip pat gyvenamasis pastatas, priblokuotas prie fermos. 

Dūmų detektorių patalpose buvo.

