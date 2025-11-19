LAT paliko galioti išteisinamąjį nuosprendį buvusiam policininkui Vaidui Žviniui

LAT sprendimu buvusio Ukmergės policininko V. Žvinio bylą nagrinėjo Baudžiamųjų bylų skyriaus išplėstinė septynių teisėjų kolegija. Toks sprendimas buvo priimtas, nes tinkamas būtinosios ginties instituto pritaikymas byloje gali reikšti naują teisės normų aiškinimą teismų praktikoje.
„V. Žvinys turėjo teisę panaudoti fizinę prievartą, jis veikė neperžengdamas Policijos įstatyme numatytų fizinės prievartos ribų“, – skelbdamas LAT nutartį sakė teisėjas Albinas Antanaitis.
Praėjusį gruodį apeliacinės instancijos Vilniaus apygardos teismas V. Žvinį išteisino. Anksčiau Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai jį buvo nuteisę dėl tarnybos įgaliojimų viršijimo bei sunkaus sveikatos sutrikdymo. Buvusiam pareigūnui buvo skirta dviejų metų laisvės apribojimo bausmė ir bauda.
V. Žvinį išteisinusio Vilniaus apygardos teismo teisėjas Darius Pranka paaiškino, kad pareigūnas veikė būtinosios ginties sąlygomis ir turėjo teisę panaudoti fizinę prievartą prieš sulaikytąjį.
Kaip skelbė BNS, daug metų policijoje tarnavusio V. Žvinio nemalonumai prasidėjo praėjusių metų birželio 11-ąją.
Tos dienos vakarą Ukmergės policija gavo iškvietimą dėl smurto artimoje aplinkoje – girtas vyras namuose mušė žmoną. V. Žvinys su porininke smurtautoją išvežė į komisariatą. Ten sulaikytasis elgėsi agresyviai, atsisakė tikrintis girtumą, eiti į laikino sulaikymo patalpą.
Vis dėlto jis buvo uždarytas ir ėmė siautėti laikinojo sulaikymo patalpoje: daužė grotas, plūdosi, rėkavo, grasino. Galiausiai per grotas nusišlapino ant koridoriaus grindų, reikalavo leisti jam nueiti į tualetą. V. Žvinys jį nuvedė.
Bylos duomenimis, grįžtant į laikino sulaikymo patalpą vyras ėmė grasinti pareigūnui, kad tuoj jį sumuš, atsisakė iš koridoriaus įeiti į patalpą.
Policininkas sulaikytąjį įstūmė į patalpą, o jis ten nugriuvo ant medinio suolo ir susitrenkė pakaušį. Vyrą teko gydyti ligoninėje.
Tyrimo metu jis tvirtino, kad dėl visko kaltas V. Žvinys. Esą policininkas jam smogė, todėl jis nugriuvo ant suolo.
Tačiau pamatęs incidento vaizdo įrašą, vyras pakeitė parodymus – pripažino, kad pats nugriuvo paslydęs ant savo šlapimo, kurio bala telkšojo ant grindų.
