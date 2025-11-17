Teismas dėl advokato šeiminės situacijos atidėjo Algirdo Vrubliausko valdiško turto savinimosi bylą

„Teismas daro pertrauką iki iš anksto suderintos datos, kuri numatyta lapkričio 25 dieną“, – paskelbė bylai pirmininkaujanti teisėja Danutė Giačaitė.
Dar vieną posėdį šioje byloje teismas suplanavo gruodžio 11-osios popietę.
Kaip nurodė teisėja, teisme buvo gautas A. Vrubliauską baudžiamojoje byloje ginančio Viktoro Preikšo pranešimas, kad posėdyje advokatas negalės dalyvauti dėl labai pablogėjusios artimojo sveikatos.
A. Vrubliauskas dėl to prašė padaryti pertrauką, tokios pat pozicijos buvo valstybinį kaltinimą byloje palaikantis prokuroras Darius Valkavičius.
BNS rašė, kad teismas šioje byloje pirmadienį planavo užbaigti įrodymų tyrimą ir pradėti klausyti proceso dalyvių baigiamųjų kalbų.
Teisėja V. Preikšą įpareigojo pateikti jo nedalyvavimą pirmadienio posėdyje pagrindžiančius dokumentus.
„Kadangi nepakanka vien pranešimo, turi būti patvirtinantys tai dokumentai. Jeigu kartais nebūtų pateikti dokumentai, būtų sprendžiamas klausimas dėl baudžiamojo poveikio priemonių taikymo“, – nurodė D. Giačaitė.
Teismo duomenimis, tai yra pirmas kartas, kai bylos nagrinėjimas atidedamas dėl V. Preikšo negalėjimo dalyvauti posėdyje.
Kaip skelbė BNS, pernai spalį Kauno apygardos teismui perduotoje byloje A. Vrubliauskas, buvusi savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė, savivaldybės darbuotojai Nijolė Radžiūnienė ir Andrius Kuzmauskas kaltinami valdiško turto pasisavinimu piktnaudžiaujant ir klastojant dokumentus.
Du asmenys, tarp jų – A. Vrubliauskas, kaltinami piktnaudžiavę ir pasisavinę turtą, ir du – klastoję dokumentus ar tokiais dokumentais disponavę ir piktnaudžiavę.
Ikiteisminį tyrimą atlikusios Specialiųjų tyrimų tarnybos duomenimis, remiantis suklastotais įrenginių defektavimo aktais, keli telefonai ir planšetinis kompiuteris praėjusią kadenciją buvo pripažinti tariamai netinkamais naudoti, tačiau po to jais toliau naudotasi.
Bendra įrenginių vertė siekia virš 3 tūkst. eurų, tokio dydžio inkriminuojama savivaldybei padaryta žala. Anot D. Valkavičiaus, vieną nurašytą telefoną, kuris buvo grąžintas savivaldybei, pavyko surasti.
A. Vrubliauskas žurnalistams anksčiau teigė šioje byloje nepripažįstantis kaltės, esą minėtų netvarkingų įrenginių grąžinti jo niekas neprašė, o kaltinamasis „paskui juos ir išmetęs“.
BNS rašė, kad kitoje „čekiukų“ byloje A. Vrubliauskas yra nuteistas dėl neteisėto išmokų politikų veiklai naudojimo ir rugsėjį neteko Alytaus rajono savivaldybės tarybos nario mandato.
Teismai pripažino, kad praėjusią kadenciją eidamas tarybos nario ir mero pareigas, A. Vrubliauskas pasisavino beveik 20 tūkst. eurų, pateikdamas suklastotus dokumentus apie patirtas išlaidas.
Politikui skirta 25 tūkst. eurų bauda ir trejiems metams atimta teisė eiti renkamas ar skiriamas valstybines pareigas. Šis sprendimas yra apskųstas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
