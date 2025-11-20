LAT išteisino buvusius Ignalinos atominės elektrinės vadovus

LAT paliko galioti pirmosios instancijos – Panevėžio apygardos teismo – išteisinamąjį nuosprendį.
Iš šešių nuteistųjų ketvirtadienį išklausyti LAT sprendimo atvyko tik buvęs Ignalinos atominės elektrinės (IAE) generalinis direktorius Darius Janulevičius.
„Šioje byloje nėra nustatyta didelės turtinės žalos požymių“, – skelbdama nutartį sakė teisėja Sigita Jokimaitė.
Pasak teismo, nebuvo padaryta didelė žala nei elektrinei, nei valstybei, nei juridiniams ar fiziniams asmenims.
Kaip anksčiau skelbė BNS, praėjusių metų rugpjūtį Lietuvos apeliacinis teismas buvusiam IAE generaliniam direktoriui D. Janulevičiui už piktnaudžiavimą skyrė 47 tūkst. eurų baudą ir ketveriems metams uždraudė dirbti valstybės tarnyboje, užimti vadovaujančias pareigas valstybės įmonėse ar įstaigose.
Buvusiam IAE generaliniam direktoriui Osvaldui Čiukšiui buvo skirta 22,6 tūkst. eurų bauda ir 50 parų arešto, jį atidedant trims mėnesiams.
Buvusiam IAE Komercijos skyriaus vadovui Laurui Pusliui teismas skyrė 41,3 tūkst. eurų baudą ir 60 parų arešto, jį atidedant trims mėnesiams. Jam taip pat atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje, ketverius metus užimti vadovaujančias pareigas valstybės įmonėse, įstaigose bei kitose institucijose.
IAE turto aukciono laimėtojos – Vokietijos įmonės „Sypra“ buvusiam įgaliotam atstovui Giedriui Bakučiui skirta apie 48,3 tūkst. eurų, kitos IAE aukciono dalyvės – jau nebeveikiančios „Norvestos“ direktoriui Kęstučiu Norvaišui – 30,5 tūkst. eurų, o Vokietijos piliečiui Peteriui Zivui – apie 48,9 tūkst. eurų baudos.
Visiems šešiems nuteistiesiems bendrai buvo skirta beveik 240 tūkst. eurų baudų.
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai tyrimą pradėjo dėl 2014 metais įvykusio IAE turto – 2 tūkst. tonų varinių vamzdelių, užterštų radioaktyviomis medžiagomis, pardavimo aukciono.
Aukcione dalyvavo tik du dalyviai, o jo laimėtoja – bendrovė „Sypra“ įgijo teisę užterštus vamzdelius įsigyti už pradinę kainą – daugiau nei 1,5 mln. eurų, arba 781,9 euro už toną. Tuo metu rinkoje švaraus vario tonos kaina buvo beveik penkis kartus didesnė – apie 3,8 tūkst. eurų.
Nors aukciono laimėtoja buvo įpareigota įsigytą radioaktyviomis medžiagomis užterštą metalą išgabenti iš IAE nevalytą, elektrinės teritorijoje buvo įdiegta technologinė linija vamzdelių valymui ir pradėti darbai.
STT pareigūnams kilus įtarimų, kad aukciono laimėtoja buvo žinoma iš anksto, sandoris padarė žalą valstybei, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Dėl piktnaudžiavimo tarnyba veikiant organizuotoje grupėje kaltinimai buvo pareikšti visiems nuteistiesiems. Dviem iš jų – O. Čiukšiui bei L. Pusliui – buvo pateikti kaltinimai ir dėl neteisėto disponavimo radioaktyviomis medžiagomis.
Baudžiamąją bylą nagrinėjęs Panevėžio apygardos teismas 2023 metų birželio 23 dieną visus šešis teisiamuosius išteisino.
Tačiau Panevėžio apygardos prokuratūra šį teismo sprendimą apskundė Lietuvos apeliaciniam teismui.
