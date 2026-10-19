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Kukuraitis: reikėtų „patyrinėti“ daugiau nei 1,5 etato turinčių medikų darbą

2026-10-19 10:17 / šaltinis: BNS
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2026-10-19 10:17
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Žiniasklaidai turint informacijos apie Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) planus surinkti duomenis apie daugiau nei 1,5 etato turinčių medikų darbo krūvius ir svarstyti perteklinių etatų mažinimą, ministras Linas Kukuraitis neatmeta tokių planų.

Linas Kukuraitis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (7)

Žiniasklaidai turint informacijos apie Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) planus surinkti duomenis apie daugiau nei 1,5 etato turinčių medikų darbo krūvius ir svarstyti perteklinių etatų mažinimą, ministras Linas Kukuraitis neatmeta tokių planų.

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„Aš irgi girdėjau, kad reikėtų patyrinėti. Mat jeigu taip yra, tada nepaisoma Darbo kodekso nustatytos tvarkos, dirbamų valandų. Reikia įvertinti gydytojų pasiskirstymą ir darbo sąlygas, darbo teisės laikymąsi, siekiant labiau subalansuotos gydytojų rinkos“, – LRT naujienų portalui sakė L. Kukuraitis.

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Jo teigimu, žinoma apie situaciją, kai už labai nedidelį darbo laiką mokami „neįtikėtinai dideli atlyginimai“ ir toks darbo užmokestis „neretai realizuojamas per etatų dalis“, todėl reikia siekti balanso.

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„Jeigu nesilaikoma darbo teisės reglamentavimo, tai turi būti vienaip ar kitaip sprendžiama. Gydytojų sąlygos visoje Lietuvoje turi būti kiek galima panašesnės“, – nacionaliniam transliuotojui sakė ministras.

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Taip jis kalbėjo LRT turint informacijos apie SAM planus kreiptis į „Sodrą“, kad ši surinktų informaciją apie daugiau nei 1,5 etato turinčius medikus, ir sumažinti perteklinius etatus.

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Medikai, ligoninė, poliklinika, gydytojai

Darbo kodeksas asmens turimų darbo vietų – etatų skaičiaus neriboja, bet nustato darbo laiko normą, kiek darbuotojas vidutiniškai per tam tikrą laikotarpį turi dirbti darbdaviui.

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Dabar galiojanti norma yra 40 valandų per savaitę, ši trukmė gali būti trumpinama.

Darbuotojas taip pat per septynias paeiliui kalendorines dienas gali dirbti iki aštuonių valandų viršvalandžių, nebent raštu sutiktų dirbti iki 12 valandų viršvalandžių.

Per metus gali susidaryti ne daugiau kaip 180 valandų viršvalandžių, nebent dėl ilgesnės jų trukmės būtų susitarta kolektyvinėje sutartyje.

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