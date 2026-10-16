Nuo lapkričio 1 d. – svarbūs pokyčiai patenkant pas šiuos gydytojus: privalės priimti per 14 d.

Nurodoma, kad dažniausiai taip galėtų nutikti dėl ženkliai padidėjusio akispūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, patikrai dėl naujagimių retinopatijos bei kitais atvejais.
Sveikatos apsaugos ministras neseniai pasirašė teisės aktų dėl ambulatorinių antrinio ir tretinio lygio oftalmologijos paslaugų teikimo pakeitimus, pagal kuriuos tam tikrais atvejais akių ligų gydytojo paslaugos turi būti suteikiamos per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo.
„Pacientams, kuriems akių ligų gydytojo konsultacijos prireikia ne planine tvarka, o skubiai pablogėjus sveikatos būklei, svarbu suteikti prioritetą ir užtikrinti, kad paslaugas jie gautų kuo skubiau. Galimybė patekti pas specialistą per kelias savaites gali net išgelbėti paciento regėjimą, todėl privalome sudaryti išimtines sąlygas gauti skubią specialisto konsultaciją ir pagalbą,“ – sako L. Kukuraitis.
Kada bus galima gauti siuntimą pas akių gydytoją skubos tvarka?
Įsigaliojus pakeitimams, gavęs siuntimą, pacientas skubos tvarka pas akių ligų gydytoją galės registruotis tuomet, jei jam bus nustatytas ženkliai padidėjęs akispūdis (30–39 mmHg) ir tai patvirtinta matuojant kartotinai to paties vizito metu. Tokia pati tvarka galios, jei pacientui bus diagnozuotas staiga naujai atsiradęs regos iškraipymas, regos pablogėjimas, dvejinimasis, žvairumas ar ūmūs akių vokų ir junginės infekciniai uždegimai, kai nėra efekto taikant optimalų gydymą.
Vaikams akių ligų gydytojo konsultacija skubos tvarka privalės būti paskirta, jei nustatomas naujai atsiradęs baltas akies dugno refleksas, nistagmas ar plaukiojantys akių judesiai. Per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo privalės būti atliekama pirminė patikra dėl neišnešiotų naujagimių retinopatijos naujagimiams, kurių gestacinis amžius yra 32 sav. ar mažiau ir (arba) gestacinis svoris – mažiau kaip 1500 g, ir koreguotas amžius – iki 44 savaičių.
Taip pat pakeitimais nustatoma, kad pacientas pas akių ligų gydytoją per 14 dienų privalės patekti, jei jam įtariamos pooperacinės komplikacijos.
Dar viena naujovė – dalį oftalmologo paslaugų bus galima gauti nuotoliu
Taip pat parengti nuo lapkričio 1 d. įsigalios tvarkos pakeitimai, kurie leis dalį oftalmologinių paslaugų pacientams suteikti nuotoliniu būdu, pasitelkiant akių dugno vaizdų vertinimą ir gydytojų oftalmologų nuotolines konsultacijas.
Kaip skelbta, teleoftalmologijos paslauga pirmiausia bus skirta cukriniu diabetu sergantiems pacientams, kuriems kyla diabetinės retinopatijos – vienos dažniausių regėjimo sutrikimų ir aklumo priežasčių – rizika.
Teleoftalmologija leis pacientams reikalingus tyrimus atlikti arčiau namų – šeimos gydytojo kabinete, o gydytojams oftalmologams padės greičiau įvertinti rizikas ir nukreipti pacientus tolimesniam gydymui.
Nuo lapkričio 1 d. gydymo įstaigos galės teikti pirminės teleoftalmologijos paslaugas cukriniu diabetu sergantiems suaugusiems pacientams, kurie per pastaruosius metus nebuvo konsultuoti gydytojo oftalmologo dėl diabetinės retinopatijos.
Paslaugą pacientas galės gauti apsilankęs pas savo šeimos gydytoją, kuris atliks akies dugno nuotrauką ir nuotoliniu būdu ją perduos gydytojui oftalmologui įvertinti. Laiku nustačius ligą ir paskyrus gydymą, ženkliai sumažės komplikacijų rizika, tarp jų – ir regėjimo netekimo.
Be kita ko, čia galite susipažinti ir su daugiau naujovių sveikatos srityje, kurios įsigalioja nuo lapkričio 1 d.
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