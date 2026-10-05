Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Eilės pas gydytojus tuština pinigines: už konsultacijas mokėjo kas antras pacientas

2026-10-05 11:06 / šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
2026-10-05 11:06
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pusė Lietuvos gyventojų, kuriems per pastaruosius metus buvo būtinas vizitas pas gydytoją, bent kartą už konsultaciją mokėjo savo lėšomis. Naujausias „Lietuvos draudimo“ užsakymu atliktas gyventojų tyrimas rodo, kad ilgos eilės tampa ne tik sveikatos paslaugų prieinamumo, bet ir asmeninių finansų klausimu.

Pusė Lietuvos gyventojų, kuriems per pastaruosius metus buvo būtinas vizitas pas gydytoją, bent kartą už konsultaciją mokėjo savo lėšomis. Naujausias „Lietuvos draudimo“ užsakymu atliktas gyventojų tyrimas rodo, kad ilgos eilės tampa ne tik sveikatos paslaugų prieinamumo, bet ir asmeninių finansų klausimu.

REKLAMA
1

Tyrimas taip pat atskleidė, kad daliai gyventojų gydymo paslaugų kaina tampa iššūkiu – 24 proc. respondentų nurodo dėl finansinių priežasčių atidedantys rūpinimąsi savo sveikata.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Medikai, ligoninė, poliklinika, gydytojai

Tyrimo duomenimis, 35 proc. gyventojų, kuriems per pastaruosius 12 mėnesių reikėjo apsilankyti pas gydytoją, dėl per ilgo laukimo nemokamam vizitui savo lėšomis mokėjo už konsultaciją privačioje gydymo įstaigoje. Dar 9 proc. nurodė mokėję tiek valstybinėje, tiek privačioje, o 5 proc. – valstybinėje gydymo įstaigoje. Iš viso bent vienu iš šių būdų už konsultaciją dėl per ilgo laukimo teko mokėti beveik pusei apklaustųjų, rodo tyrimo rezultatai. 

REKLAMA
REKLAMA

Pasak Audriaus Zinevičiaus, „Lietuvos draudimo“ specializuotos rizikos draudimo eksperto, tokie rezultatai atskleidžia, kad susidūrę su sveikatos problemomis žmonės neretai priima neplanuotą finansinį sprendimą.

REKLAMA

„Susirgę paprastai neplanuojame, kada tiksliai prireiks gydytojo konsultacijos, tyrimų ar kitų sveikatos priežiūros paslaugų. Jei nemokamos konsultacijos reikia laukti ilgiau, žmonės paprastai ieško alternatyvų. Mūsų tyrimo rezultatai rodo, kad su tokiu pasirinkimu susiduria tikrai nemaža visuomenės dalis, todėl eilės tampa ne vien laiko, bet ir šeimos finansų klausimu“, – pranešime spaudai sako A. Zinevičius.

REKLAMA
REKLAMA

Už galimybę nelaukti dažniau moka darbingo amžiaus žmonės

Pasak eksperto, tai, kad greitesnis patekimas pas gydytoją gyventojams yra svarbus, rodo ir priežastys, dėl kurių pasirenkamos privačios gydymo paslaugos. 

„68 proc. dažniausiai privačias gydymo įstaigas besirenkančių respondentų nurodo, kad taip gali greičiau patekti pas norimą gydytoją specialistą. Po 54 proc. apklaustųjų mini galimybę pasirinkti norimą specialistą ir, jų vertinimu, aukštesnę privačių sveikatos paslaugų kokybę“, − rezultatus komentuoja A. Zinevičius. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tyrimas rodo, kad ryškūs skirtumai matyti ir tarp skirtingo amžiaus gyventojų. Dėl per ilgo laukimo nemokamam vizitui už konsultaciją privačioje gydymo įstaigoje savo lėšomis mokėjo po 42 proc. 26–35 metų ir 36–45 metų respondentų. Tarp 56 metų ir vyresnių apklaustųjų tokių buvo gerokai mažiau – 26 proc.

REKLAMA

Ekspertas pabrėžia, kad tyrimo rezultatai savaime neatsako, kodėl jaunesni ir vidutinio amžiaus gyventojai dažniau pasirenka mokamą konsultaciją, tačiau rodo, kad galimybė greičiau gauti sveikatos priežiūros paslaugą nemažai daliai darbingo amžiaus žmonių tampa priežastimi papildomai atverti piniginę.

Eilės problemą išspręsti savo lėšomis gali ne visi

Vis dėlto, pasak A. Zinevičiaus, tyrimas atskleidžia ir priešingą situaciją. Kol viena dalis gyventojų, nenorėdami laukti, renkasi mokamas paslaugas, kitiems finansinės galimybės tampa priežastimi vizitą ar rūpinimąsi sveikata atidėti.

REKLAMA

Tyrimo duomenimis, beveik ketvirtadalis (24 proc.) gyventojų nurodo, kad rūpinimąsi savo sveikata atideda dėl finansinių priežasčių. Be to, 8 proc. respondentų per pastaruosius 12 mėnesių yra atsisakę apsilankyti pas gydytoją dėl per didelės paslaugos kainos.

Pasak A. Zinevičiaus, šie duomenys parodo, kad ta pati prieinamumo problema skirtingiems žmonėms gali turėti visiškai skirtingą finansinę reikšmę. Vienam mokama konsultacija gali būti priimtinas būdas sutrumpinti laukimą, kitam − būtinybė už sveikatos paslaugas mokėti pačiam gali tapti reikšminga našta mėnesio biudžetui.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Sveikatos išlaidos tuo ir sudėtingos, kad jų poreikį sunku tiksliai numatyti. Žmogus gali būti suplanavęs įprastas mėnesio išlaidas, tačiau netikėtai prireikus kelių konsultacijų, tyrimų ar diagnostikos bendra suma gali tapti nemenka. Todėl svarbu galvoti ne tik apie tai, kaip padengti jau atsiradusias išlaidas, bet ir kaip tokioms situacijoms finansiškai pasiruošti iš anksto“, – sako „Lietuvos draudimo“ ekspertas.

REKLAMA

Netikėtas išlaidas pataria planuoti iš anksto

Vienas iš būdų valdyti tokias neplanuotas išlaidas yra papildomas sveikatos draudimas. Pasak A. Zinevičiaus, tokia draudimo paslauga gali suteikti papildomų galimybių tais atvejais, kai žmogus renkasi mokamas sveikatos paslaugas.

Ekspertas pažymi, kad priklausomai nuo pasirinktos draudimo apsaugos, gali būti kompensuojamos gydytojų specialistų konsultacijų, diagnostinių tyrimų ir kitų sutartyje numatytų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos. Vis dėlto prieš renkantis draudimą svarbu įvertinti ne vien jo kainą, bet ir draudžiamų paslaugų apimtį, joms taikomus limitus, draudimo sumas bei išimtis.

REKLAMA

„Draudimas nepanaikina eilių sveikatos sistemoje, tačiau gali padėti žmogui turėti daugiau finansinių galimybių rinktis, kai sveikatos paslaugos prireikia netikėtai. Kartu žmogus turi aiškų žinojimą, kokias paslaugas ir kokia apimtimi jo pasirinktas draudimas padengia“, – pažymi A. Zinevičius.

Reprezentatyvų šalies gyventojų tyrimą 2026 m. liepos mėn. „Lietuvos draudimo“ užsakymu atliko tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“. Tyrimo metu buvo apklausta 1017 Lietuvos gyventojų nuo 18 iki 75 metų, gyvenančių skirtingose šalies vietovėse.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų