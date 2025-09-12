Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Aktualijos

Kubilius: neturime tokios prabangos, kad leistume turėti efektyviai neveikiančią Vyriausybę

2025-09-12 21:27 / šaltinis: ELTA
2025-09-12 21:27

Eurokomisaras Andrius Kubilius teigia, kad dabartinėje geopolitinėje situacijoje Lietuvai reikia turėti efektyviai veikiančią Vyriausybę. Todėl ekspremjeras ragina šalies vadovus rasti sprendimus, kurie leistų nebegyventi politinėje krizėje. 

Andrius Kubilius (nuotr. BNS)

Eurokomisaras Andrius Kubilius teigia, kad dabartinėje geopolitinėje situacijoje Lietuvai reikia turėti efektyviai veikiančią Vyriausybę. Todėl ekspremjeras ragina šalies vadovus rasti sprendimus, kurie leistų nebegyventi politinėje krizėje. 

5

„Gynyba ir saugumas priklauso ne tik nuo to, kiek ginklų ir kariuomenės turi, bet ir nuo politinės valios, o politinę valią realizuoja Vyriausybė, Seimas. Ta suirutė, kokią matome dabar, ji tikrai kelia susirūpinimą. Ypač tuo metu, kai matome, kokiomis provokacijomis užsiima Putino režimas“, – penktadienį LRT televizijai teigė A. Kubilius.

„Prabangos leisti sau neturėti efektyviai veikiančios Vyriausybės mes tikrai negalime. Galimybių sukurti veikiančią Vyriausybę visada yra įvairių. (...) Tai aš tikrai raginčiau visus politikus ir aukščiausius vadovus rasti atsakingą sprendimą, kuris leistų Lietuvai nebegyventi tokioje politinėje krizėje“, – akcentavo jis.

ELTA primena, kad savaitės pradžioje prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.

„Aušriečiai“, kuriems priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus deleguoja M. Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį P. Poderskį.

Savo ruožtu „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis užsiminė apie galimą pasitraukimą iš koalicijos, jei ministrais nebus paskirti jo deleguoti kandidatai. 

Prezidentas su šiais kandidatais buvo susitikęs trečiadienį.

Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene (nuotr. Roberto Riabovo)
Ruginienė: jeigu tai būtų mano „UAB“, ministrus rinkčiausi kitaip (11)
Kandidatai į ministrus siūlomi kasdien (tv3.lt koliažas)
Buriant naująją Vyriausybę – vis keičiama dėlionė, Žemaitaitis kalba apie „dūmų uždangą“ (10)
Seimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Turėtų paaiškėti paskutinieji ministrai
Laurynas Kasčiūnas, Seimas, Remigijus Žemaitaitis (Nuotr. stop kadras, BNS/Patricija Adamovič)
Kasčiūnas apie Žemaitaičio kompetenciją: „Jis dabar kaip koks pūkuotas katiniukas laksto“ (227)

