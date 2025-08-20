Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

KT spręs dėl draudimo taikyti lygtinį paleidimą už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius

2025-08-20 16:28 / šaltinis: BNS
2025-08-20 16:28

Konstitucinis Teismas (KT) nagrinės, ar pagrindiniam šalies įstatymui neprieštarauja tai, kad lygtinis paleidimas netaikomas asmenims, nubaustiems už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius.

KT spręs dėl draudimo taikyti lygtinį paleidimą už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Konstitucinis Teismas (KT) nagrinės, ar pagrindiniam šalies įstatymui neprieštarauja tai, kad lygtinis paleidimas netaikomas asmenims, nubaustiems už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius.

REKLAMA
0

Kaip teigiama trečiadienį išplatintame pranešime, pareiškėjas į teismą kreipėsi po to, kai tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai, įvertinę tai, kad asmuo atlieka bausmę už minėtus nusikaltimus, netenkino jo prašymo dėl lygtinio paleidimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėl to prašoma įvertinti, ar Bausmių vykdymo kodekse įtvirtinta nuostata, kad lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietų įstaigos netaikomas asmenims, atliekantiems bausmę už nusikaltimus nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui.

REKLAMA
REKLAMA

Pareiškėjas nurodo, kad galiojanti tvarka atima galimybę būti svarstomam dėl lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos remiantis vien tik padaryto nusikaltimo kategorija, ignoruojant individualius resocializacijos aspektus.

REKLAMA

Toks reguliavimas, esą gali neatitikti vieno iš Konstitucijos straipsnių, kuriame įtvirtinta asmens teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, suponuojanti ne tik proceso garantijas, bet ir sprendimo individualizavimo pareigą.

„Pareiškėjo nuomone, teismo vertinimo kompetencijos eliminavimas teisės aktu pažeidžia ne tik Konstitucijoje įtvirtintą teisingo teismo garantiją, bet ir konstitucinę galios atskyrimo doktriną, kuri reiškia, kad teismas – ne teisės taikymo administratorius, bet teisingumo vykdymo subjektas“, – nurodoma pranešime.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak pareiškėjo, asmenų lygybės principas, įtvirtintas Konstitucijoje, reiškia ne tik formalų vienodų taisyklių taikymą, bet ir reikalavimą, kad skirtingas teisinis reguliavimas būtų pagrįstas objektyviomis, proporcingomis ir konstituciškai pateisinamomis priežastimis.

Jis taip pat pažymi, kad nustatytas ginčijamas teisinis reguliavimas neturi jokio vertinamojo elemento, todėl visiems pagal tam tikrą nusikaltimo požymį kvalifikuotiems asmenims taikomas identiškas apribojimas, nepriklausomai nuo jų elgesio, resocializacijos potencialo, individualios rizikos visuomenei ar kitų reikšmingų aplinkybių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Be kita ko, pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad, pagal oficialiąją konstitucinę doktriną, įstatymų leidėjas negali sukurti tokio teisinio reguliavimo, kuris be atskiro pagrindo eliminuotų galimybę asmenims būti vertinamiems pagal jų individualias savybes, elgesį, pastangas keistis arba riziką visuomenei.

Pareiškėjo įsitikinimu, dėl iš anksto nustatytos priemonės neatsižvelgiant į bylos aplinkybes teismas negali įgyvendinti savo konstitucinės funkcijos – vykdyti teisingumą, įtvirtintos Konstitucijoje.

REKLAMA

Bausmių vykdymo kodeksas numato, jog lygtinis paleidimas netaikomas asmenims, atliekantiems bausmę už nusikaltimus nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvei ar neliečiamumui bei už nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus.

Taip pat atliekantiems bausmę už nusikaltimus Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui bei konstitucinei santvarkai, už tyčinius nusikaltimus, padarytus laikino sulaikymo, suėmimo vykdymo, arešto arba laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų