Kraupus nusikaltimas Utenoje atidengė Lietuvos dėmę: esame pirmi Europoje

Trejetuke – visos trys Baltijos šalys. 2024 m. Lietuvoje buvo didžiausias policijos registruotų žmogžudysčių artimoje aplinkoje skaičius. Mūsų šalyje 100 tūkst. gyventojų teko 2,63 žmogžudystės.
Latvijoje šis rodiklis siekė 2,40 žmogžudysčių 100 tūkst. gyventojų, Estijoje – 1,82.
Mažiausią homicidų rodiklį fiksavo Liuksemburgas (0,30), Italija (0,57) ir Čekija (0,63).
Eurostatas šiuos duomenis aiškina ekonominiu nestabilumu ir kartu pateikia kitą statistiką: 2025 m. Lietuva buvo ketvirta Europos Sąjungoje pagal tai, kokia dalis gyventojų negalėtų susitvarkyti su netikėtomis išlaidomis.
„Gebėjimas suvaldyti netikėtas situacijas gali prisidėti prie saugumo jausmo ir taip paveikti gyvenimo kokybę. Be ekonominio saugumo, kuris apima gebėjimą susitvarkyti su netikėtomis finansinėmis išlaidomis ir laiku atlikti reguliarius mokėjimus, kitas lemiamas aspektas yra fizinis saugumas, apimantis apsaugą nuo nusikaltimų ir smurto“, – praneša Eurostatas.
Kita vertus, Lietuvoje taip pat fiksuotas reikšmingiausias homicidų lygio mažėjimas – daugiau nei perpus nuo 2014 m. Be to, didelis homicidų skaičius dar nereiškia, kad kitose šalyse tokių nusikaltimų padaroma mažiau. Kitur gali skirtis požiūris į smurtą, kreipimosi pagalbos kultūra, teisinės galimybės spręsti tokias veikas.
Per pirmus 9 mėnesius – 13 nužudymų
Policijos departamentas nurodė, kad nuo šių metų sausio 1 iki rugpjūčio 30 dienos registruota 36 420 pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje. Iš jų 14 525 atlikta pavojaus rizikos vertinimų, o 2819 atvejų užregistruota policijoje kaip nusikalstamos veikos, susijusios su smurtu artimoje aplinkoje.
Be to, iki rugsėjo 30 d. jau buvo registruota 13 nužudymų, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje.
Lyginant su praėjusiais metais, matyti pagerėjimas. Štai 2025 m. sausio–rugpjūčio mėnesiais Lietuvos policija gavo 37 263 pranešimus dėl smurto artimoje aplinkoje – tai yra 843 atvejais daugiau nei šiemet.
Policijos duomenimis, dažniausiai kelia pavojų arba imasi smurto vyrai.
„Smurto artimoje aplinkoje pavojų keliančių asmenų bei įtariamų padarius nusikalstamas veikas, susijusias su smurtu artimoje aplinkoje per 2026 m.sausį–rugpjūtį: vyrų – 84,3 proc., moterų –15,7 proc.“, – komentuoja Policijos departamento Viešosios tvarkos biuro Veiklos ir reagavimo skyriaus vyriausioji tyrėja Laura Zaleskienė.
Daugiausia pranešimų registruota Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestuose.
Utenoje vyras nužudė savo mamą
Utenoje nužudyta senjorė. Nusikaltimas įvykdytas trečiadienį, lapkričio 12 d. 1 val. 20 min., rašoma policijos įvykių suvestinėje.
Utenoje, Vasaros g., namuose, buvo rastas 81 metų moters kūnas su smurto žymėmis.
Įtariamasis – 52 metų vyras. Jis neblaivus, jam nustatytas 2,43 prom. neblaivumas.
Įtariamasis uždarytas į laikino sulaikymo patalpas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 129 straipsnio 2 dalies 3 punktą – dėl savo artimo giminaičio ar šeimos nario nužudymo.
Įtariamasis buvo žinomas policijai
Utenos apskrities policija detalių apie įtariamojo ir jo aukos giminystės ryšį nepateikia, argumentuodama, kad vyksta ikiteisminis tyrimas.
„Giminystės ryšių atskleisti negalime“, – atsakė Utenos apskrities policijos atstovė Violeta Ginaitienė.
TV3 Žinių duomenimis, moterį nužudė jos vienturtis sūnus.
Anot jos, apie įvykį pranešė asmuo iš artimos aplinkos, tačiau kaip skambėjo pranešimas, policija esą negali nurodyti.
Aiškėja, kad įtariamasis jau anksčiau buvo žinomas teisėsaugai. „Taip, įtariamasis policijai buvo žinomas“, – patvirtino V. Ginaitienė.
Už artimo giminaičio ar šeimos nario nužudymą baudžiama laisvės atėmimu nuo 8 iki 20 metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.
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