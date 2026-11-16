„Aš galėjau būti papjauta“ – sukrečiantis liudijimas, kaip per plauką išvengė Beno Mikutavičiaus ir mirties

Teismo posėdyje B. Mikutavičius ne tik šaltakraujiškai pasakojo ketinęs nužudyti dar daugiau žmonių, bet ir šypsojosi, juokėsi. Daugiau apie tai – penktadienio TV3 Žinių reportaže.
Penktadienį 13 val. prieš teismą stojo dviguba žmogžudyste kaltinamas Benas Mikutavičius – jis dvi jaunas merginas nužudė pernai gruodį. Teismo salėje 30-metis žudikas šypsojosi, juokėsi, nervingai krapštė pirštus ir judino kojas. Iš pradžių klausiamas atsakinėja puse lūpų.
„Ar pripažįstate, Benai, savo kaltę? – Aš savo poziciją pasakysiu tik vėliau. – O mums gal galite pasakyti“, – klausinėjo žurnalistai.
Ir galų gale prabilo, o tai ką dėstė – šokiruoja.
„O ką jums padarė pusseserė, kad jūs taip padarėte? – Tai ne vien su pussesere susiję. – O su kuo dar? – Tai buvo susitikimai ir su kitais žmonėmis. Su daugiau žmonių. – Kas tie daugiau žmonių? – Nepažįstami ir keletas pažįstamų“, – kalbėjo teisiamas žudikas Benas Mikutavičius.
B. Mikutavičius tikina planavęs nužudymų seriją, o susitikimus buvo suplanavęs kas keliasdešimt minučių.
„Tai nesusiję tik su Simona ir su Osinskaite. – O buvo planuota? – Be abejo... galėjo būti dar baisiau – kas dar baisiau? – Sakau, turėjau susitikti su kitais žmonėmis. – Su keliais? – Apie 14 valandą būtų buvę 5, o neužilgo ir 6 pažįstami“, – sakė B. Mikutavičius.
Viską esą buvo susirašęs į sąsiuvinį, tik jo teisėsaugai kratų metu taip ir neaptiko. Pirmajame teismo posėdyje žudikas šaltakraujiškai duoda parodymus, šypsodamasis smulkiai pasakoja, kaip nužudęs giminaitę, kad buvo daug kraujo, tad nusiplovė rankas, pasiėmė iš jos piniginės 10 eurų, išeidamas užrakino duris ir užlaužė spynoje raktą, tą patį pakartojo ir vos už kelių šimtų metrų bute palikdamas žiauriai subadytą nekilnojamojo turo brokerę. Laimė, daugiau susitikimų neįvyko.
„Kas sutrukdė? – Turėjau visas galimybes, dėl to kažkiek gailiuos, bet nepasakysiu dėl ko. – Ar gailitės šitų įvykių? – Sakau, kaip tik priešingai ne tai, kad gailiuos, bet...“ – išlemeno B. Mikutavičius.
Prašymas dėl pakartotinės ekspertizės – atmestas
Pripažįsta, ką padaręs, bet gailisi neįvykdęs savo žudikiško plano. Pasak prokuroro, to, ką žudikas pasakoja teisme, nekalbėjo nė vienoje iš 4 apklausų
„Buvo labiau į asmeninę konfliktinę situaciją akcentuojamas dėmesys, o šiuo metu jis lyg nurodo planavęs kuo daugiau žmonių nužudyt ne vien asmeniniais motyvais“, – aiškino prokuroras Darius Jakutis.
Klausimas ar B. Mikutavičius pasakoja tiesą, ar suka uodegą?
„Kiekvieną kartą jo versija keičiasi pagal tai, kas nustatoma byloje. Šiandien mes išgirdome 3 versiją, jis bando užmesti paslaptingumo skraistę: kad neatskleisiu, kaip rinkausi aukas, pasakysiu vėliau“, – pasakojo nukentėjusios šeimos advokatas Aleksandras Pocius.
Artėjant bylos nagrinėjimui teisme – B. Mikutavičius paprašė papildomai jį dar kartą tirti, greičiausiai vengdamas gresiančio įkalinimo iki gyvos galvos. Nors jam yra nustatytas psichikos sutrikimas, tačiau, pasak ekspertų, tai netrukdo jam atsakyti už savo veiksmus.
„Susipažinęs su bylos medžiaga jis teikė prašymą, kad būtų paskirta pakartotinė psichiatrijos ekspertizė, ir tas prašymas buvo atmestas, nes nebuvo pakankamai argumentų“, – tikino D. Jakutis.
Pusseserei žudikas grasino jau anksčiau
Teismo posėdyje dalyvavo tik viena nukentėjusioji šeima. Nužudytos pusseserės mama pasakojo, kad abu giminaičiai Kaune drauge gyveno apie 3 metus, anot moters, dukra paprašė Beno išsikraustyti, kai jo elgesys tapo nepakenčiamas – tada ir vyko užfiksuotas konfliktas.
„O dabar tu, suka, kale, tu pamatysi… Jūs prisižaidėt, aš jus įspėju, giminaičiai... Čia pasekmės jau to. Dėl nesąmonių. – O ką tu padarysi, mano daiktus išvartysi? – Čia smulkmena...“ – pusseserės filmuotoje medžiagoje girdėti B. Mikutavičiaus grasinimai.
„Mes beveik nebendravome, jis visada buvo keistas. – Bet jie buvo susipykę su dukra? – Tik tą kartą prieš metus. – O kai jis buvo užsukęs rugsėjį? – Buvo draugas dukros“, – sakė nužudytos pusseserės mama Livija.
„Neturiu žodžių, aš labai supykęs, piktas, nežinau ką pasakyti. – Kokios bausmės jis turėtų sulaukti? – Arba po velėna, arba iki gyvos galvos – viens iš dviejų“, – pridūrė nužudytos pusseserės tėvas Arūnas.
Nužudytos alytiškės tėvai paprašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant – abiejų merginų artimieji yra pateikę ieškinius.
„Prašome atlyginti turtinę žalą ir neturtinę dėl dukros praradimo, bendra suma 109 tūkst, o kitos šeimos – apie 200 tūkst., ten kvalifikuotas nužudymas, mūsų atveju – ne“, – minėjo A. Pocius.
Beno Mikutavičiaus apklausa bus tęsiama gruodį, liks kelioms dienoms iki Kūčių.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
„Aš galėjau būti papjauta“ – sukrečiantis kaunietės liudijimas, kaip išvengė mirties
Praėjusių metų gruodį vos per keletą valandų buvo nužudytos dvi jaunos 22-jų ir 24 metų merginos. Policija tuo metu paskelbė apie įtariamojo Beno Mikutavičiaus paiešką, o vėliau jis buvo surastas. Viena mergina pasidalino, kad vos per plauką išvengė mirties, nes B. Mikutavičiaus turėjo ateiti ir pas ją apžiūrėti buto nuomai.
Apie tai, kaip pavyko išvengti susidūrimo su žudiku socialiniame tinkle „Facebook“ tą gruodžio penktadienio rytą paviešino dar viena jauna kaunietė (kalba netaisyta – aut. past.):
„O Dieve !!!!! Aš galėjau būti papjauta vakar ….. Šis žmogus su manim susitarė apžiūrėti buto, bet taip ir neatvyko …. Dreba kojos ir rankos šiandien iš ryto pamačius, kad jis tas maniakas ….. Dieve apsaugok visus žmones nuo šio žmogaus ….. Drebu …“
Mergina paviešino trumpą susirašinėjimą su B. Mikutavičiumi, kurio metu buvo tariamasi dėl nuomojamo buto apžiūros.
Benas parašė jai: „Sveiki ar butas dar neišnuomotas“. Mergina atsakė, kad „dar ne“.
Vėliau vyras vėl kreipėsi į ją: „O kada būtų galima su jumis susitikti ir apžiūrėti?“. Į šį klausimą mergina atsakė balso žinute.
Tada B. Mikutavičius rašė: „Aš sau ieškau. Tai galbūt ketvirtadienį galėtume?“. Nieko neįtarianti mergina atsako: „Gerai, galima.“
Vėliau ji dar pasitikslino, „ar niekas nesikeičia?“ ir perklausė: „Gal pavyktų 13.00?“. Įtariamas žudikas atsakė merginai jau tik ketvirtadienį, 10.55 val., kad „Ne“. Pasitikslinus: „Tai 14.00?“, jis parašė: „Aha“.
Mergina patvirtino, kad lauks jo. Bet 13.54 val. parašė dar kartą: „Atvykstate?“. Taip pat parašė, kuri laiptinė, durų kodą ir aukštą į kurį reiktų užlipti, bet B. Mikutavičius į šias žinutes jau nereagavo.
Jau galimai vykdė nusikaltimą
O nereaguoja į žinutes todėl, kad, kaip įtariama, tuo metu jau žudė merginą kitoje vietoje. Ketvirtadienio vakarą buvo pranešta, kad Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai ieško vyro, kuris, kaip įtariama ketvirtadienį Kaune nužudė jauną moterį.
Policijos teigimu, įtariamasis – 1996 m. gimęs Benas Mikutavičius. Pareigūnai tuo metu prašė asmenis, žinančius vyro buvimo vietą, jį mačiusius ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, kreiptis į pareigūnus skubios pagalbos telefonu 112. Policija taip pat nurodė nebandyti vyro sulaikyti patiems, nes jis gali būti pavojingas.
Kaip skelbta, ketvirtadienį buvo gautas pranešimas, kad Kaune, V. Krėvės prospekte buvo rastas 2003 m. gimusios moters kūnas su pjautine žaizda.
To pačios dienos vakarą Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas praneša, kad apie 19.46 val. buvo gautas pranešimas, jog nepavyksta susisiekti su giminaite.
Atvykus tarnyboms, bute, esančiame Pramonės prospekte, rastas 2001 m. gimusios moters kūnas su smurto žymėmis.
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