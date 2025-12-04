Be žinios dingusio 34-erių vyro kūną rado svetimos moters kape: paviešintos šiurpios detalės

„Fakt“ surado asmenis ir liudnininkus, žinančius bylos aplinkybes. Jų pasakojimai – sukrečiantys, rašo fakt.pl.
Dingusio 34-erių vyro kūnas rastas svetimos moters kape
Marekas rugsėjo 19-ąją prapuolė lyg į vandenį. Vakare išėjo iš namų su šortais ir šlepetėmis, paliko telefoną. Turėjo tuojau grįžti. Prie daugiabučio Kściuczykos gatvėje Katovicuose, kur gyveno, kažkas turėjo jo laukti. Jis namo nebegrįžo.
Nuo 34-mečio dingimo akimirkos artimieji baiminosi dėl jo gyvybės. Policininkai, užsiėmę paieškomis, taip pat neslėpė, kad Mareko Kubaczkio dingimas gali būti susijęs su nusikaltimu, padarytu jo atžvilgiu.
Po dviejų mėnesių paieškų praėjusį pirmadienį (lapkričio 24 d.) įvyko lūžis. Tyrėjai gavo informaciją iš vieno iš šioje byloje sulaikytų asmenų. Jis pranešė, kad dingęs Marekas yra miręs. Nurodė vietą, kur paslėptas kūnas. Esą jis buvęs viename iš kapų parapijos kapinėse Žytnėje prie Radomsko.
Kapavietės apžiūra ir kūno paieškos, suplanuotos Katovicų prokuratūros, įvyko penktadienį, lapkričio 28 d. Žytnės kapinės yra nuošalios, atokiau nuo gyvenviečių. Kamerų ir stebėjimo įrangos nėra.
Penktadienį šeštą valandą ryto vietoje knibždėjo tarnybos. Atvyko kriminalistų komanda iš Katovicų, sanitarinių ir epidemiologinių tarnybų atstovai, prokuroras ir ugniagesiai, tarp jų – cheminės tarnybos atstovai iš Lodzės. Tarnyboms talkino vietos klebonas, nes tai buvo susiję su kapo išniekinimu.
„Gavau kvietimą aštuntai valandai ryto iš prokuratūros, kad atvykčiau į kapines. Man apskritai buvo pasakyta, kad bus tikrinamas mano artimųjų kapas.
Buvau nustebintas, prokuratūra buvo paslaptinga ir santūri. Minėta tik tai, kad ieškomi palaikai, bet vėliau kapo tikrinimas buvo atšauktas. Paaiškėjo, kad tai buvo greta esantis kapas“, – pasakoja artimuosius Žytnės kapinėse palaidojęs šaltinis.
Jis nenori viešinti savo vardo ir pavardės. Jis atvyko patikrinti, ar viskas tvarkoje. Jis prisimena, kad iš to kapo, kuriame rasti dingusio vyro palaikai, jau per Visus šventuosius buvo ištekėjusi kažkokia „keista balutė“ rusvai rudos spalvos skysčio.
Atskleidė šokiruojančias detales
Jis pasakoja, kad buvo jaučiamas dvokas, bet buvo šalta, todėl kvapas nebuvo toks jau juntamas. Vyresnis vyras rodo į geltonas ir rudai kruvinas dėmes aplink paminklą.
„Jos tikrai ne nuo lietaus. Kūnas rastas iškart nuėmus marmurinę plokštę, nes kapavietė yra ne vienvietė. Čia palaidoti vyresnės moters palaikai. Čia iš viso yra keturios vietos – dvi dešinėje ir dvi kairėje“, – aiškino jis.
Viena buvo tuščia. Kape, kuriame rastas dingusiojo kūnas, yra šeimos kapavietė. Iš antkapio sužinoma, kad čia ilsisi ir tragiškai 1960 m. žuvusio jauno vyro palaikai, ir 2003 m. mirusios vyresnės moters palaikai. Ji mirė būdama 88 metų. Jos kape buvo aptiktas Mareko kūnas.
„Dingęs vyras buvo nuogas, polietileniniame maiše. Kūnas buvo irimo stadijoje, tirpo nežinomose cheminėse medžiagose, todėl vietoje buvo ugniagesiai, kurie tikrino medžiagų kilmę.
Nešiojamieji prietaisai nenurodė, kokios tai medžiagos. Kriminalistai laboratorijose tirs jų kilmę. Tai, ką padarė nusikaltėliai, kelia pasibaisėjimą. Vaizdas buvo makabriškas“, – pasakojo paieškų dalyvis.
Jis nurodo, kad nusikaltėliai ar nusikaltėlis norėjo cheminėmis medžiagomis sunaikinti savo nusikaltimo pėdsakus.
Žuvusiojo šeima dar praėjusį sekmadienį, lapkričio 30 dieną, socialiniuose tinkluose pranešė, kad Marekas nebegyvas. Katovicų apygardos prokuratūra, tirianti dingimo aplinkybes, nurodė atlikti skrodimą ir DNR tyrimus.
Prokuroras Aleksandras Duda, Katovicų apygardos prokuratūros atstovas, patvirtina, kad vietoje buvo atliekami veiksmai. Tačiau jis neatskleidžia, ar rasti Mareko palaikai ir kaip dingusysis atsidūrė daugiau nei 100 kilometrų nuo gyvenamosios vietas.
Suradus kūną kyla daugybė klausimų, tarp jų – ar vyras buvo kankinamas ir ar jis dar buvo gyvas, kai buvo užkastas kape. Kūnas buvo pažengusio irimo stadijoje, todėl tyrėjams bus sunku nustatyti visas aplinkybes.
Vieno iš įtariamųjų tėvas kaltinimus vadina „pasakomis“
Šių metų spalį prokurorė Izabela Knapik iš Katovicų apygardos prokuratūros biuro „Fakt“ patvirtino, kad šioje byloje buvo išduotas Europos arešto orderis Danieliui N., su pateiktais kaltinimais. Nutarimas priimtas šių metų spalio 14 d.
Kitas įtariamasis Dariuszas N. (44) yra vienas iš Katovicų GKS futbolo klubo pseudogerbėjų gaujos vadų. Jo sąskaitoje – bausmės už turto sunaikinimą, sukčiavimą, pinigų išviliojimą. Jis valdė sirgalių parduotuvę Katovicuose.
2021 m. jis buvo nuteistas 25 metams kalėjimo už jauno GKS Katovicų futbolininko nužudymą, bet nuosprendis dar neįsiteisėjęs. Po dviejų metų jis išėjo už užstatą, jam buvo panaikintas draudimas išvykti iš šalies.
Katovicų apygardos teisme šiuo metu vyksta pakartotinis Dariuszo N. bylos procesas. Po M. Kubaczkio dingimo vyras buvo sulaikytas Ostravoje, Čekijoje. Šiuo metu laukia ekstradicijos.
„Fakt“ išsiaiškino, kad Dariuszo N. šeima gyvena vos kelis kilometrus nuo Žytnės. Ten Dariuszas N. prieš 18 metų pasistatė namą, beveik miestelio centre, ir įkūrė marihuanos plantaciją.
„Šviesos tame name degė nuolat, žmonės galiausiai sunerimo, kad niekas iš jo neišeina, ir pranešė tarnyboms. Tada paaiškėjo, kad rūsyje įkurta plantacija“, – pasakoja vietiniai.
Jie prisimena, kad dažnai matydavo Dariuszą kaime, kuris lankydavo tėvus, atsiveždavo pas juos du savo vaikus. Vyro namas yra apleistas. Nenudažytas, tačiau kameros fiksuoja kiekvieną praeivį. Netoliese stovi Dariuszo N. tėvo namas, o greta – kapo prižiūrėtojos, kur aptiktas makabriškas radinys, namas. Viskas vyksta beveik vienoje gatvėje.
Dariuszo N. tėvas tvirtina, kad kalbos apie tai, kad jo sūnus įmetė Mareko kūną į kaimynės kapavietę, yra „pasakos“. Jis juokiasi ir sako, kad tai kažkoks nevykęs pokštas. Pabrėžė, kad jo sūnus pasirengęs tikrintis poligrafu ir įrodyti savo nekaltumą, nes esą policija vėl bando jį įtraukti – šį kartą į katoviečio dingimo bylą.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.