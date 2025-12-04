Užfiksuotas Kaune kraupiai jauną merginą nužudęs vyras: policija skubiai perspėja visus, ko nedaryti – grės pavojus

Šiandien, gruodžio 4 d., 13.02 val. gautas pranešimas, kad Kaune, V. Krėvės pr.,rastas moters (gim. 2003 m.) kūnas su pjautine žaizda. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 str. 1 d. (dėl nužudymo). Už tai gresia laisvės atėmimas nuo septynerių iki penkiolikos metų.
Policija prašo pagalbos
Asmenis, žinančius vyro buvimo vietą, jį mačiusius ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į pareigūnus skubios pagalbos telefonu 112.
Policija prašome asmens nebandyti sulaikyti patiems – jis gali būti pavojingas!
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 1-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorai.
Siaubas Kaune: bute rastas jaunos merginos kūnas su smurto žymėmis
Kūnas rastas bute, kuris iki šiol policijai nebuvo žinomas, iškvietimų šiuo adresu per pastaruosius metus nebuvo.
Pareigūnų duomenimis, 2003 metais gimusi mergina nebuvo šio buto gyventoja. Apie negyvą merginą policijai pranešė kaimynė.
Šiandien Kaune nužudyta dar viena jauna mergina: kūnas rastas bute
Ketvirtadienį 19.46 val. gautas pranešimas, kad nepavyksta susisiekti su giminaite. Atvykus tarnyboms, Kaune, Pramonės pr., bute, rastas mirusios moters (g. 2001 m.) kūnas. Pirminiais duomenimis, su smurto žymėmis, praneša policija.
Aplinkybės tikslinamos, pradedamas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 str. (dėl nužudymo).
Kolkas kalbėti apie sąsajas tarp šiandienos įvykių – anksti, praneša policija.
