 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
27
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Užfiksuotas Kaune kraupiai jauną merginą nužudęs vyras: policija skubiai perspėja visus, ko nedaryti – grės pavojus

Policija paskelbė Beno Mikutavičiaus paiešką
2025-12-04 21:26 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-04 21:26

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai ieško Beno Mikutavičiaus (gim. 1996 m.), kuris, kaip įtariama, įvykdė sunkų nusikaltimą.

Užfiksuotas Kaune kraupiai jauną merginą nužudęs vyras: policija skubiai perspėja visus, ko nedaryti – grės pavojus

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai ieško Beno Mikutavičiaus (gim. 1996 m.), kuris, kaip įtariama, įvykdė sunkų nusikaltimą.

REKLAMA
27

Šiandien, gruodžio 4 d., 13.02 val. gautas pranešimas, kad Kaune, V. Krėvės pr.,rastas moters (gim. 2003 m.) kūnas su pjautine žaizda. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 str. d. (dėl nužudymo). Už tai gresia laisvės atėmimas nuo septynerių iki penkiolikos metų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policija prašo pagalbos

Asmenis, žinančius vyro buvimo vietą, jį mačiusius ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į pareigūnus skubios pagalbos telefonu 112. 

REKLAMA
REKLAMA

Policija prašome asmens nebandyti sulaikyti patiems – jis gali būti pavojingas!

Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 1-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorai.

REKLAMA

Siaubas Kaune: bute rastas jaunos merginos kūnas su smurto žymėmis

Kūnas rastas bute, kuris iki šiol policijai nebuvo žinomas, iškvietimų šiuo adresu per pastaruosius metus nebuvo.

Pareigūnų duomenimis, 2003 metais gimusi mergina nebuvo šio buto gyventoja. Apie negyvą merginą policijai pranešė kaimynė.

Šiandien Kaune nužudyta dar viena jauna mergina: kūnas rastas bute

Ketvirtadienį 19.46 val. gautas pranešimas, kad nepavyksta susisiekti su giminaite. Atvykus tarnyboms, Kaune, Pramonės pr., bute, rastas mirusios moters (g. 2001 m.) kūnas. Pirminiais duomenimis, su smurto žymėmis, praneša policija.

Aplinkybės tikslinamos, pradedamas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 str. (dėl nužudymo).

Kolkas kalbėti apie sąsajas tarp šiandienos įvykių – anksti, praneša policija. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Ką reiškia nebandyti ?
Ką reiškia nebandyti ?
2025-12-04 21:37
dobti vietoj , koks dar teismas ?
Atsakyti
Che che che
Che che che
2025-12-04 21:39
Meškos nepagavo, čia kažkokį Beną pagaus
Atsakyti
Bb
Bb
2025-12-04 21:46
Yra labai įmanoma, kad šitas žudikas priklauso laisvės partijai
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (27)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų