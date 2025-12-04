 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šiandien Kaune nužudyta dar viena jauna mergina: kūnas rastas bute

2025-12-04 21:59 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-12-04 21:59

Kaune ketvirtadienį rastas jaunos moters kūnas, pareigūnai įtaria nužudymą.

Šiandien Kaune nužudyta dar viena jauna mergina: kūnas rastas bute

Kaune ketvirtadienį rastas jaunos moters kūnas, pareigūnai įtaria nužudymą.

2

Kaip pranešė Kauno apskrities policija, 19.46 val. gautas pranešimas, kad nepavyksta susisiekti su giminaite.

Atvykus tarnyboms Pramonės prospekte esančiame bute rastas mirusios moters, gimusios 2001 metais, kūnas.

Pirminiais duomenimis, kūnas buvo su smurto žymėmis.

Pareigūnai tikslinasi aplinkybes, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.

Policija skubiai perspėja visus, ko nedaryti – grės pavojus 

Kaip jau rašėme, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai ieško Beno Mikutavičiaus (gim. 1996 m.), kuris, kaip įtariama, įvykdė sunkų nusikaltimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiandien, gruodžio 4 d., 13.02 val. gautas pranešimas, kad Kaune, V. Krėvės pr.,rastas moters (gim. 2003 m.) kūnas su pjautine žaizda. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 str. 1 d. (dėl nužudymo). Už tai gresia laisvės atėmimas nuo septynerių iki penkiolikos metų.

Kaune kraupiai merginą nužudęs vyras užfiksuotas vaizdo kamerose: policija skubiai perspėja visus – pamatę nesiartinkite

Policija prašo pagalbos

Asmenis, žinančius vyro buvimo vietą, jį mačiusius ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į pareigūnus skubios pagalbos telefonu 112. 

Policija prašome asmens nebandyti sulaikyti patiems – jis gali būti pavojingas!

Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 1-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorai.

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

Siaubas Kaune: bute rastas jaunos merginos kūnas su smurto žymėmis

Kūnas rastas bute, kuris iki šiol policijai nebuvo žinomas, iškvietimų šiuo adresu per pastaruosius metus nebuvo.

Pareigūnų duomenimis, 2003 metais gimusi mergina nebuvo šio buto gyventoja. Apie negyvą merginą policijai pranešė kaimynė.

