Skelbia vaizdus iš vietos: tarp jaunų merginų nužudymo vietų – vos keli šimtai metrų, rasta ir granata

Policija skelbia apie įtariamąjį dėl nužudymo V. Krėvės prospekte. Tai 1996 metais gimęs Benas Mikutavičius. Gyventojai įspėjami pamačius šį asmenį nesiimti sulaikyti, bet pranešti tarnyboms numeriu 112.
Minimas asmuo gali būti ypač pavojingas.
Gyventojai pakraupę: nužudymų vietas skiria vos keli šimtai metrų
Dainavos gyventojai pakraupę, teigia tokio siaubo nesapnavę ir baisiausiuose košmaruose: „Baisu jau gyventi šitame rajone“.
Įvykio vietoje, Pramonės gatvėje, dirbanti TV3 žurnalistė praneša, kad kraupiomis mirtimis pažymėtus daugiabučius skiria vos keli šimtai metrų. „STOP“ juosta aptverta didžiulė teritorija.
Įvykio vietoje dirba gausios pajėgos: medikai, policija, ugniagesiai.
Įvestas planas „Skydas“
Krėvės prospekte esančio daugiabučio kieme, kuriame anksčiau tą pačią dieną aptiktas 2003 metais gimusios moters kūnas su pjautinėmis žaizdomis rasta sprogmuo. Pirminiais duomenimis, granata.
Atvyksta „Aras“, įvestas planas „Skydas“.
Kauno apskrities policijos atstovės Odetos Vaitkevičienės žiniomis, ikiteisminis tyrimas dėl į granatą panašaus daikto dar nepradėtas, pirma jį turi įvertinti išminuotojai.
Kaune nužudytos dvi jaunos merginos
Apie rastą lavoną V. Krėvės prospekte Kauno policija sulaukė pranešimo apie 13 valandą. Kaip jau rašėme, bute rastas 2003 metų gimimo merginos kūnas. Ji jame negyveno.
Antroji mergina, 2001 metų gimimo, rasta negyva Pramonės gatvėje apie 19 valandą. Abiejų mirtys smurtinės.
Naujausi kadrai iš įvykio vietos:
Aplinkybės tiriamos
Pareigūnai tikslinasi aplinkybes, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
Papildysime.
