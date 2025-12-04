 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Skelbia vaizdus iš vietos: tarp jaunų merginų nužudymo vietų – vos keli šimtai metrų, rasta ir granata

2025-12-04 23:14
Autorius(-ė) Andresa Repšytė
šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-12-04 23:14

Košmariškomis mirtimis pažymėtas ketvirtadienis Kaune. Vos kelių valandų skirtumu Dainavos mikrorajone aptikti dvejų jaunų merginų kūnai. 

15

Policija skelbia apie įtariamąjį dėl nužudymo V. Krėvės prospekte. Tai 1996 metais gimęs Benas Mikutavičius. Gyventojai įspėjami pamačius šį asmenį nesiimti sulaikyti, bet pranešti tarnyboms numeriu 112.

Minimas asmuo gali būti ypač pavojingas.

Gyventojai pakraupę: nužudymų vietas skiria vos keli šimtai metrų

Dainavos gyventojai pakraupę, teigia tokio siaubo nesapnavę ir baisiausiuose košmaruose: „Baisu jau gyventi šitame rajone“.

Įvykio vietoje, Pramonės gatvėje, dirbanti TV3 žurnalistė praneša, kad kraupiomis mirtimis pažymėtus daugiabučius skiria vos keli šimtai metrų. „STOP“ juosta aptverta didžiulė teritorija.

Kadrai iš įvykio vietos: vos kelių valandų skirtumo nužudytos dvi merginos Kaune (nuotr. Vaidos Girčės)

Įvykio vietoje dirba gausios pajėgos: medikai, policija, ugniagesiai. 

Įvestas planas „Skydas“ 

Krėvės prospekte esančio daugiabučio kieme, kuriame anksčiau tą pačią dieną aptiktas 2003 metais gimusios moters kūnas su pjautinėmis žaizdomis rasta sprogmuo. Pirminiais duomenimis, granata.

Atvyksta „Aras“, įvestas planas „Skydas“. 

Kauno apskrities policijos atstovės Odetos Vaitkevičienės žiniomis, ikiteisminis tyrimas dėl į granatą panašaus daikto dar nepradėtas, pirma jį turi įvertinti išminuotojai.

Kaune nužudytos dvi jaunos merginos

Apie rastą lavoną V. Krėvės prospekte Kauno policija sulaukė pranešimo apie 13 valandą. Kaip jau rašėme, bute rastas 2003 metų gimimo merginos kūnas. Ji jame negyveno. 

Antroji mergina, 2001 metų gimimo, rasta negyva Pramonės gatvėje apie 19 valandą. Abiejų mirtys smurtinės.

Naujausi kadrai iš įvykio vietos:

Kadrai iš įvykio vietos: vos kelių valandų skirtumo nužudytos dvi merginos Kaune
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kadrai iš įvykio vietos: vos kelių valandų skirtumo nužudytos dvi merginos Kaune

Aplinkybės tiriamos

Pareigūnai tikslinasi aplinkybes, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.

Papildysime. 

