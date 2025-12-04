Kambarioką žiauriai nužudęs 19-metis jo kūno dalis užkasė miesto parke: mamai išsiuntė 1 žinutę

31-erių vyro kūnas buvo rastas užkastas miesto parke, o surinkti įrodymai lėmė, kad 19-mečiui pateikti nauji kaltinimai, rašo fakt.pl.
Prokuratūra nuosekliai aprašo veiksmus, dėl kurių prisipažino įtariamasis, ir aplinkybes, kuriomis buvo rasti palaikai.
31-erių kambarioką nužudęs 19-metis kūno dalis užkasė parke
Gruodžio 3 dieną, trečiadienį, Alanas G. pristatytas į Słupsko apygardos prokuratūrą, kur jam buvo pareikšti kaltinimai dėl 31-erių kambarioko Mateuszo D. nužudymo su ypatingu žiaurumu, taip pat dėl jo palaikų išniekinimo.
Tyrėjai patvirtino, kad kūnas rastas pirmadienį, gruodžio 1 d., Kultūros ir poilsio parke – kūnas buvo sukapotas, kūno dalys sudėtos į maišus ir užkastos.
Autopsija parodė, kad vyras mirė nuo penkių durtinių žaizdų širdies srityje. Nusikaltimas, kaip manoma, įvykdytas lapkričio 24 d., dar prieš pranešant apie dingimą.
Prokuratūra pranešė, kad gruodžio 1 d., jau po nusikaltimo, 19-metis pats atvyko į Słupsko miesto policijos komisariatą, kur pateikė melagingą pranešimą apie nusikaltimą ir melagingus parodymus dėl tariamo apiplėšimo, kurį esą įvykdė auka. Už bandymą klaidinti teisėsaugos institucijas jam pateikti papildomi kaltinimai.
Pagal tyrėjų nustatytas aplinkybes įtariamasis naudojosi nužudytojo telefonu ir išsiuntė Mateuszo motinai SMS žinutę reikalaudamas 100 tūkst. zlotų už tariamą 31-erių sūnaus paleidimą. Kaip patvirtina prokuroras P. Wnukas, žinutės išsiuntimo momentu, lapkiričio 30-ąją, Mateuszas jau buvo negyvas.
Sulaikytas įtariamasis prisipažino padaręs jam inkriminuojamus nusikaltimus ir pateikė paaiškinimus, iš kurių matyti, kad jis veikė siekdamas finansinės naudos.
Pateikė įvykių chronologiją
Tyrėjai nustatė, kad jis supjaustė kūną, tuomet palaikų dalis sudėjęs į lagaminą nunešė į parką, užkasė sudėjęs į maišus, o lagaminą sudegino.
Prokuratūra jau pateikė prašymą skirti jam trijų mėnesių suėmimą. Už nužudymą su ypatingu žiaurumu Lenkijoje gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos.
Tyrėjų teigimu, įvykių chronologija nuo nusikaltimo įvykdymo iki kaltinimų pateikimo yra tokia:
- Lapkričio 24 d. apie 17 val. Mateuszas D. paskutinį kartą matytas bendradarbių Bema gatvėje Słupske;
- tą pačią dieną 31-erių vyras nužudomas;
- Lapkričio 25 d. gaunamas pranešimas apie Mateuszo D. dingimą;
- Lapkričio 30 d. Alanas G. iš telefono, priklausančio aukai, išsiunčia SMS aukos motinai reikalaudamas išpirkos;
- Gruodžio 1 d. Alanas G. kreipiasi į policiją, tačiau ne tam, kad prisipažintų, bet kad pateiktų pranešimą apie nusikaltimą ir parodymus apie tariamą apiplėšimą, kurį esą prieš jį įvykdė jo kambariokas Mateuszas D.;
- Gruodžio 3 d. Słupsko apygardos prokuratūra pateikia Alanui G. kaltinimus.
