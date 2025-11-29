 
Kalendorius
Lapkričio 29 d., šeštadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kauno autobusų stotyje mirė vyras

2025-11-29 17:33 / šaltinis: Kas vyksta Kaune
2025-11-29 17:33

Kauno autobusų stotyje mirė vyras, praneša portalas „Kas vyksta Kaune“.

Kauno autobusų stotis

Kauno autobusų stotyje mirė vyras, praneša portalas „Kas vyksta Kaune“.

REKLAMA
0

Apie tai portalui pranešė skaitytojas.

„Dabar konstatuota autobusų stoties tualete, vyro apie 30-40 mirtis“, – 15 val. pranešė skaitytojas.

Kauniečio teigimu, įtariamas narkotinių medžiagų perdozavimas.

Naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ susisiekus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčiu pareigūnu, šis informaciją patvirtino.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„14.31 val. gautas pranešimas, jog autobusų stotyje aptiktas vyras be sąmonės. Kiek vėliau konstatuota apie 40 metų amžiaus vyro mirtis“, – portalui komnentavo pareigūnas.

Informacijos dėl mirties priežasties Kauno policijos atstovas negalėjo nei patvirtinti, nei paneigti.

„Vyks ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti“, – nurodė jis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų