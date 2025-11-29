Kauno autobusų stotyje mirė vyras

Apie tai portalui pranešė skaitytojas.
„Dabar konstatuota autobusų stoties tualete, vyro apie 30-40 mirtis“, – 15 val. pranešė skaitytojas.
Kauniečio teigimu, įtariamas narkotinių medžiagų perdozavimas.
Naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ susisiekus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčiu pareigūnu, šis informaciją patvirtino.
„14.31 val. gautas pranešimas, jog autobusų stotyje aptiktas vyras be sąmonės. Kiek vėliau konstatuota apie 40 metų amžiaus vyro mirtis“, – portalui komnentavo pareigūnas.
Informacijos dėl mirties priežasties Kauno policijos atstovas negalėjo nei patvirtinti, nei paneigti.
„Vyks ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti“, – nurodė jis.
