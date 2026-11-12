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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kraupus nusikaltimas Utenoje – vyras nužudė savo artimąją: įtariamasis buvo žinomas policijai

2026-11-12 14:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-12 14:57
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Trečiadienio naktį Utenoje nužudyta senjorė. Įtariamasis sulaikytas, jis jau anksčiau buvo žinomas policijai.

Policija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Trečiadienio naktį Utenoje nužudyta senjorė. Įtariamasis sulaikytas, jis jau anksčiau buvo žinomas policijai.

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Nusikaltimas įvykdytas trečiadienį, lapkričio 12 d. 1 val. 20 min., rašoma policijos įvykių suvestinėje.

Utenoje, Vasaros g., namuose, buvo rastas 81 metų moters kūnas su smurto žymėmis.

Įtariamasis – 52 metų vyras. Jis neblaivus, jam nustatytas 2,43 prom. neblaivumas.

Įtariamasis uždarytas į laikino sulaikymo patalpas.

Utenoje vyras nužudė savo artimąją

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 129 straipsnio 2 dalies 3 punktą – dėl savo artimo giminaičio ar šeimos nario nužudymo.

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Utenos apskrities policija detalių apie įtariamojo ir jo aukos giminystės ryšį nepateikia, argumentuodama, kad vyksta ikiteisminis tyrimas.

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„Giminystės ryšių atskleisti negalime“, – atsakė Utenos apskrities policijos atstovė Violeta Ginaitienė.

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Anot jos, apie įvykį pranešė asmuo iš artimos aplinkos, tačiau kaip skambėjo pranešimas, policija esą negali nurodyti.

Aiškėja, kad įtariamasis jau anksčiau buvo žinomas teisėsaugai. „Taip, įtariamasis policijai buvo žinomas“, – patvirtino V. Ginaitienė.

Už artimo giminaičio ar šeimos nario nužudymą baudžiama laisvės atėmimu nuo 8 iki 20 metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.

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