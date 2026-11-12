Kraupus nusikaltimas Utenoje – vyras nužudė savo artimąją: įtariamasis buvo žinomas policijai

Nusikaltimas įvykdytas trečiadienį, lapkričio 12 d. 1 val. 20 min., rašoma policijos įvykių suvestinėje.
Utenoje, Vasaros g., namuose, buvo rastas 81 metų moters kūnas su smurto žymėmis.
Įtariamasis – 52 metų vyras. Jis neblaivus, jam nustatytas 2,43 prom. neblaivumas.
Įtariamasis uždarytas į laikino sulaikymo patalpas.
Utenoje vyras nužudė savo artimąją
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 129 straipsnio 2 dalies 3 punktą – dėl savo artimo giminaičio ar šeimos nario nužudymo.
Utenos apskrities policija detalių apie įtariamojo ir jo aukos giminystės ryšį nepateikia, argumentuodama, kad vyksta ikiteisminis tyrimas.
„Giminystės ryšių atskleisti negalime“, – atsakė Utenos apskrities policijos atstovė Violeta Ginaitienė.
Anot jos, apie įvykį pranešė asmuo iš artimos aplinkos, tačiau kaip skambėjo pranešimas, policija esą negali nurodyti.
Aiškėja, kad įtariamasis jau anksčiau buvo žinomas teisėsaugai. „Taip, įtariamasis policijai buvo žinomas“, – patvirtino V. Ginaitienė.
Už artimo giminaičio ar šeimos nario nužudymą baudžiama laisvės atėmimu nuo 8 iki 20 metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.
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