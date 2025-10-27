Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kraupūs nusikaltimai Vilniuje: moteris įtariama devynerius metus smurtavusi prieš savo vaiką

2025-10-27 09:41
2025-10-27 09:41

Vilniaus policija gavo pranešimą apie devynerius metus prieš vaiką galimai smurtavusią moterį. Nusikaltimai galėjo būti įvykdyti artimoje aplinkoje. 

Policija. ELTA / Dainius Labutis

Vilniaus policija gavo pranešimą apie devynerius metus prieš vaiką galimai smurtavusią moterį. Nusikaltimai galėjo būti įvykdyti artimoje aplinkoje. 

0

Kaip skelbia policija, sekmadienį Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo  pranešimą, kad nuo 2016 iki 2025 metų spalio 26 dienos, tiksliau nenustatytu laiku, Vilniuje, namuose, moteris (gim. 1981 m.) smurtavo prieš nepilnametį (gim. 2009 m.), tuo sukeldama jam fizinį skausmą.

Pagal šiuos duomenimis, prieš vaiką buvo smurtauta, kai jam buvo 7–16 metų. 

Taip pat 2024 m. kovo 13 d. apie 15.20 val. Vilniuje, namuose, ta pati moteris (gim. 1981 m.) smurtavo prieš nepilnametę (gim. 2012 m.), tuo sukeldama jai fizinį skausmą. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo artimam giminaičiui arba šeimos nariui, taip pat dėl smurto prieš mažametį asmenį. 

Tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas artimajam sukėlė fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Tas, kas smurtavo prieš mažametį, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

