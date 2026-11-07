Kraupi avarija Kėdainių rajone: po susidūrimo su vilkiku žuvo „Hyundai“ vairuotojas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyrius informavo, kad pranešimas apie avariją buvo gautas lapkričio 7 dieną, apie 12.06 val.
Skelbiama, kad Kėdainių rajone, Bogušiškių kaime, susidūrė lengvasis automobilis „Hyundai“ ir vilkikas MAN.
Po susidūrimo automobilyje buvo prispaustas vairuotojas, rašo „Delfi“.
Konstatuota vairuotojo mirtis
Gelbėtojai vyrą išvadavo ir perdavė medikams, tačiau šie jam padėti nebegalėjo.
Buvo konstatuota vairuotojo mirtis.
Lengvuoju automobiliu vyko ir keleivė.
Pareigūnai aiškinasi nelaimės aplinkybes.
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